Acesta este contextul în care Michelle Bachelet, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturilor omului a repetat ieri că întregul plan israelian este în mod clar „ilegal...cu consecinţe care vor fi dezastruoase, extrem de serioase atât iraelieni cât şi pentru palestinieni ": „Anexarea este ilegală.Punct. Orice anexare. Fie că este vorba de 30% din regiune, fie de 5%“.

UN Human Rights Chief @mbachelet urges #Israel not to proceed with its plans to illegally annex a swathe of occupied Palestinian territory, saying it would have a disastrous impact on #HumanRights of Palestinians and across the region.



