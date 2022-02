SUA oferă o recompensă pentru prinderea liderului reţelei teroriste Stat Islamic - Khorasan din Afganistan

Recompensa promisă de Departamentul de Stat al SUA este valabilă şi pentru orice informaţie care permite arestarea sau condamnarea celor responsabili pentru atacul terorist din 26 august 2021 de la aeroportul din Kabul.

Atacul, revendicat de SI-K, a făcut cel puţin 185 de morţi, inclusiv 13 soldaţi americani în momentul în care trupele SUA se retrăgeau din Afganistan, potrivit Washingtonului.

Potrivit diplomaţiei americane, Sanaullah Ghafari, cunoscut şi sub numele de Shahab al-Muhajir, a fost numit în fruntea SI-K în iunie 2020 de către gruparea Stat Islamic.

„Ghafari este responsabil pentru aprobarea tuturor operaţiunilor SI-K din Afganistan şi de găsirea finanţării pentru organizarea acestor operaţiuni", se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat. El a fost deja trecut în noiembrie pe lista neagră a teroriştilor străini, relatează Agerpres.

Reward up to $10 million! 💰



Sanaullah Ghafari is the current leader of the ISIS-K terrorist organization. Report information to RFJ via Signal, Telegram, WhatsApp, or our Tor-based tips line - help bring this terrorist to justice. ⚖️@Rewards4Justice @RFJ_Pashto @RFJ_Dari pic.twitter.com/ghyIEMBJdV