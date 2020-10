Secretarul general al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, spitalizat în stare gravă după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Secretarul general al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, Saeb Erakat, infectat cu noul coronavirus, a fost spitalizat, duminică, în Israel, după ce starea sa de sănătate s-a degradat, relatează AFP, citat de news.ro

„Erakat a fost transferat la spitalul Hadassah din Ierusalim. Domnul Erakat are nevoie să fie sub observaţia medicilor în spital, după ce a contractat Covid-19 şi pentru că are probleme respiratorii cronice”, a precizat Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, într-un comunicat. Anterior, organizaţia afirma că Erakat urma fie spitalizat la Tel Aviv.

“Starea lui nu este bună”, a declarat pentru AFP fratele lui Saeb Erakat, Saber Erakat.

Afectat de o fibroză pulmonară, Saeb Erakat a fost supus în 2017 unui transplant pulmonar la un spital din SUA.

La 9 octombrie, Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei a anunţat că Erakat, în vârstă de 65 de ani, a fost testat pozitiv cu coronavirus şi că îşi întrerupe angajamentele din cauza acestei probleme. Aperopiat al lui Mahmoud Abbas, el a participat, în calitate de negociator şef din partea palestinienilor, la numeroasele discuţii din cadrul procesului de pace cu Israel.