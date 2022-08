Secretarul general al ONU avertizează că umanitatea se află la „o neînţelegere” distanţă de „distrugerea nucleară”

„Am fost extraordinar de norocoşi până în prezent. Dar şansa nu este o strategie, nici un scut pentru a împiedica tensiunile geopolitice să degenereze în conflict nuclear", a afirmat Antonio Guterres în deschiderea unei conferinţe a celor 191 de ţări semnatare a Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT).

„Astăzi, umanitatea este la o neînţelegere, o eroare de judecată de distrugerea nucleară”, a mai afirmat Guterres, îndemnând la clădirea unei lumi „debarasate de arme nucleare”.

După o perioadă în care conferinţa a fost amânată de mai multe ori din 2020 din pricina pandemiei de COVID-19, cea de a 10-a conferinţă de studiere a NPT, tratat internaţional intrat în vigoare în 1970, care are drept scop împiedicarea răspândirii armelor nucleare, are loc până la 26 august la sediul ONU din New York.

Întrunirea este „o oportunitate de întărire a acestui tratat şi de a-l adecva cu lumea de astăzi", a mai adăugat Guterres, manifestându-şi speranţa cu privire la o reafirmare a nefolosirii armei nucleare, dar şi pentru „noi angajamente” pentru micşorarea arsenalului.

„Eliminarea armelor nucleare este singura garanţie că ele nu vor fi niciodată utilizate”, a mai declarat secretarul general al ONU, precizând că va călători în câteva zile la Hiroshima pentru comemorarea victimelor bombardamentului.

„Peste 13.000 de arme nucleare sunt stocate în arsenale din întreaga lume. Într-un moment în care riscurile proliferării cresc şi barierele pentru prevenirea acestei escaladări slăbesc", a subliniat Guterres, amintind „crizele" din Orientul Mijlociu, din Peninsula Coreea şi invadarea Ucrainei de către Rusia.