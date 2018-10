România, notă proastă la calitatea guvernării

Raportul Bertelsman pe 2018, intitulat „Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU: Sustainable Governance Indicators 2018” („Performanţă Tactică şi Capacităţi de Guvernare în OCDE şi UE: Indicatori de Guvernare Sustenabilă 2018”), constată declinul standardelor democratice şi polarizarea politică în creştere îngreunează implementarea de către guverne a unor reforme durabile sociale, economice şi de mediu.

România s-a plasat pe locuri codaşe la toate trei categoriile: performanţă tactică, calitate a democraţiei şi a guvernării.

În studiul său privind 41 de ţări industrializate, publicat pe 9 octombrie, Bertelsmann Stiftung afirmă că în 26 de ţări nivelul democraţiei a regresat, comparativ cu rezultatele unui studiu similar realizat de Bertelsmann în 2014. Doar 14 state au înregistrat un progres.

Cele cinci ţări care s-au clasat pe primele locuri în privinţa calităţii democraţiei lor sunt Suedia, Finlanda, Norvegia, Danemarca şi Germania. Cele cinci codaşe sunt Polonia, România, Mexic, Ungaria şi Turcia. Regatul Unit s-a poziţionat pe locul 16, la egalitate cu Slovenia, iar SUA pe locul 18 din 41.

Dintre ţările cel mai prost clasate, Polonia a cunoscut cea mai dramatică schimbare, prăbuşindu-se 29 de locuri, de pe 8 pe 37, rezultat, afirmă raportul, al „violărilor flagrante ale standardelor democratice şi statului de drept” de către guvernul naţionalist conservator al Partidului Lege şi Justiţie ales în 2015. Evoluţiile negative în domeniul guvernării predomină în ţări precum Mexic, Polonia, Turcia, Slovacia, Croaţia şi România, se mai arată în studiu.

Încrederea cetăţenilor în guvernele iliberale ale Ungariei, Poloniei şi Turciei este în creştere, în ciuda declinului standardelor democratice din aceste ţări, arată un nou raport.

În studiul său privind 41 de ţări industrializate, publicat marţi, Bertelsmann Stiftung afirmă că explicaţia acestor tendinţe din Ungaria, Polonia şi Turcia este aceea că „valorile democratice fundamentale nu sunt suficient ancorate în conştiinţa politică a unei părţi considerabile a societăţii.”

În ciuda acestui fapt, raportul Bertelsmann citează date din Raportul ONU privind Fericirea Mondială din acest an, publicat în martie, care arată că 50% dintre polonezi aveau încredere în guvernul lor în 2017, cu 19% mai mult decât în 2007.

În Turcia, în mod similar, „ordinea democratică şi constituţională s-a deteriorat drastic în ultimii câţiva ani ca urmare a intervenţiei masive a guvernului de sub preşedintele [Recep Tayyip] Erdogan.”

„Cu toate acestea, 59% dintre cei intervievaţi declarau în 2017 că au încredere în guvernul lor”, afirmă raportul Bertelsmann. În cazul Ungariei, „statul de drept a fost erodat masiv sub guvernul [premierului Viktor] Orban. Însă şi aici încrederea populaţiei în guvernul ei a tins să crească - deşi la un nivel mai scăzut (de la 25% în 2007 la 38% în 2017)”, scriu autorii.

Raportul Bertelsmann subliniază că, deşi mulţi unguri, polonezi şi turci aprobă poate cotitura împotriva democraţiei liberale, există în toate cele trei ţări „o proporţie semnificativă a populaţiei [...] care se plasează în opoziţie faţă de erodarea democraţiei.” „Acest fapt indică o considerabilă divizare social-ideologică în interiorul acestor ţări.”