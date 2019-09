Robert Mugabe a murit. Declaraţii care au şocat lumea ale fostului preşedinte al Zimbabwe

Informaţia a fost confirmată de familie pentru BBC.

Cele trei decenii în care Zimbabwe s-a aflat sub conducerea lui Mugabe au fost marcate de un regim autoritar care a dus la o situaţie economică precară a ţării. Rata şomajului ajunsese până la 90%. După un an de manifestaţii împotriva guvernului său autoritar, fostul preşedinte a fost înlăturat de la putere pe 15 noiembrie 2017 şi plasat sub arest la domiciliu de către armată.