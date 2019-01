[1] „Dacă reduceţi influenţa americană în Orientul Mijlociu, este posibil să aveţi o instabilitate mai mare şi, desigur, va fi mult mai dificil pentru SUA să încerce să împingă evenimente în direcţia dorită“, a spus generalul McChrystal, recunoscând că nu a fost o „mare surpriză“ cea pe care Donald Trump a căutat s-o facă. El a fost printre cei mai vocali lideri ai militarilor în retragere, care l-au criticat vehement pe preşedintele Donald Trump, cel care le-a răspuns printr-un tweet „generalilor eşuaţi“, care „au supravegheat angajamentele americane în Orientul Mijlociu, pe măsură ce acestea au continuat şi au fost prelungite“. „Am mers în campania electorală, cerând ieşirea din Siria sau din alte locurii unde avem dislocate trupe“, a scris preşedintele. „Acum, când încep să mă lepăd de Fake News Media sau de unii generali care nu au reuşit să facă treaba înainte ca eu să ajung la putere, de ce să plâng pentru decizia mea şi pentru tactica mea, cele care culmea funcţionează, făcând doar ceea ce am spus că o să fac!“