Reacţia SUA după ce au fost descoperite rachete la bordul unor ambarcaţiuni civile iraniene din Golful Piersic

„Nu sper” ca Statele Unite să se îndrepte către un război ca Iranul, a răspuns joi locatarul Casei Albe la o întrebare în acest sens, citat de Reuters.Tensiuni se acumulează de mai multe săptămâni între Statele Unite şi Iran.Pe de altă parte, „rachete pe ambarcaţiuni civile sunt o sursă de îngrijorare”, a declarat tot joi un oficial american sub protecţia anonimatului.El confirma astfel informaţii dezvăluite de ziarul The New York Times (NYT) potrivit cărora serviciile de informaţii americane s-au bazat pe fotografii ale unor rachete aflate la bordul unor ambarcaţiuni tradiţionale la Golful Persic, care asigură o mare parte a comerţului maritim regional.Aceste rachete complet asamblate erau încărcate la bordul acestor ambarcaţiuni de către Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii islamice, potrivit cotidianului american.Ambasadorul Iranului la ONU Majid Takht-Ravanchi nu a negat în mod clar, joi, la postul public american de radio NPR, faptul că rachete au fost transportate pe ambarcaţiuni.„Trebuie săne pregătim”, a declarat el.„Eu nu sunt în poziţia să vorbesc despre nivelul pregătirii militare. Însă ceea ce pot să vă spun este că toate aceste acuzaţii fac parte din acuzaţii false îndreptate contra Iranului, pentru a pregăti un fel de conflict sau un război”, a spus ambasadorul.Administraţia Trump a sporit presiunile asupra Teheranului de zece zile şi şi-a consolidat în mod ostensiv prezenţa militară la Golful Persic, evocând pregătiri iraniene în vederea unor atacuri vizând interese americane în regiune.Însă Washingtonul a prezentat deocamdată vreo probă a ameninţărilor despre care vorbeşte.

