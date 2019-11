Reacţia adolescentei acuzate de părinţii adoptivi că vrea să îi omoare şi că a minţit în privinţa vârstei. „Am 16 ani, nu sunt o escroacă de 33 de ani“

Natalia Grace Barnett a negat acuzaţiile aduse de părinţii săi adoptivi care au spus despre ea că este de fapt o femeie în toată firea care se apropie 30 de ani, potrivit publicaţiei britanice.

„Am 16 ani“, a spus Natalia la primul său interviu. „Aveam şase ani atunci când am venit în SUA. Ştiu doar că o familie a venit şi m-a vizitat şi că după un timp am fost adoptată“.

Natalia, care suferă de o formă de nanism, afirmă că a fost în îngrijirea mai multor familii americane înainte să fie adoptată de Kristine şi Michael Barnett, care locuiesc în Florida, din 2010.

Kristine şi Michael au spus că au crezut că Natalia are vârsta de şase ani atunci când au adoptat-o, dar mai apoi au pus la îndoială acest lucru descoperind că fata are, de fapt, aproape 20 de ani.

Părinţii adoptivi au adăugat că au fost ameninţati de Natalia şi, în cele din urmă, s-au mutat iniţial în Canada fără ea, dar i-au plătit chiria unui apartament pentru ca ea să poată trăi singură. Cei doi au fost acuzaţi de neglijare şi vor compărea în faţa unui tribunal în 2020.

„Am crezut că am găsit familia potrivită“, a spus Natalia.

„De fapt, am crezut că am găsit familia potrivită după ce am trecut de la o familie americană la alta“, a mărturisit Natalia la o emisiune televizată. „Am crezut că am găsit familia potrivită pentru mine“.

Ameninţări la adresa părinţilor adoptivi, negate de Natalia

Natalia a recunoscut că o familie care a avut-o în îngrijire a returnat-o serviciilor sociale după ce a rănit un alt copil. „Unul dintre băieţi, eu şi el ne aflam foarte aproape şi ne-am luptat unul cu altul, iar eu am căzut din greşeală peste braţul lui, iar mama a crezut că vreau să-i rup mâna“, a explicat Natalia întregul incident.

În septembrie anul acesta, Kristine Barnett a spus la postul Daily MailTV că Natalia i-a ameninţat că îi va înjunghia în somn, că a încercat să le otrăvească cafeaua şi a încercat să-i împingă într-un gard electric.

Natalia a negat toate aceste acuzaţii la adresa părinţilor adoptive şi a copiilor lor. Ea a pretins că acuzaţiile de otrăvire au fost o neînţelegere în timp ce făcea curat alături de Kristine, iar faptul că a intrat nopatea în dormitorul părinţilor adoptivi a fost urmarea faptului că avusese un coşmar.

Natalia a mai spus că a trăit singură timp de un an din conservele lăsate de părinţii adoptivi. Ea a fost înscrisă la o şcoală pentru adulţi şi susţine că mama adoptivă i-a spus să spună celorlalţi că are 22 de ani.

Natalia a apărut la TV din SUA alături de Antwon şi Cynthia Mans, un cuplu alături de care locuieşte acum şi care crede că fata are 16 ani. Cuplul spune că Natalia nu le-a făcut niciun rău.

Semne ale maturităţii corporale

Natalia a fost adoptată de Kristine şi Michael Barnett în 2010. Cuplul mai avea trei copii şi a crezut că Natalia este o fată de şase ani din Ucraina care are o formă de nanism. Dar la scurt timp după ce au adoptată-o au intrat la bănuieli vizavi de vârsta fetei din pricina comportamentului şi a maturităţii ei. Fata avea păr pubian, ciclu menstrual şi dinţi de adult, nu voia să se joace cu jucăriile şi să-şi petreacă timpul cu copii de vârsta ei. „Natalia era femeie. Avea menstre, dinţi de adult şi nu a crescut nici măcar cu un centimetru, lucru care se întâmplă chiar şi la persoane care suferă de nanism“.

Mai târziu, cei doi părinţi adoptive au spus că Natalia a devenit un pericol pentru familia lor. În 2012 au depus o cerere la tribunal pentru a schimba anul naşterii din certificatul Nataliei din 2003 în 1989. Kristine a adus dovezi că oasele Nataliei indicau o vârstă de 14 ani la data înfierii şi că fata ar fi mărturisit că este mai mare decât pretinde că e atunci când a fost internată de părinţii adoptivi într-o instituţie psihiatrică, în 2012.

În 2013, însă Natalia a fost externată şi atunci părinţii ei au decis că nu vor să mai aibă grijă de o persoană despre care cred că este un adult. I-au plătit chiria pe un al la un apartament în Lafayette, Indiana unde Natalia a trăit până în 2014, când a spus poliţiei că a fost abandonată.