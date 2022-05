Raport ONU: Mercenarii ruşi Wagner, acuzaţi de folosirea minelor în zonele civile din Libia. Au instalat chiar şi o bombă într-un ursuleţ

Potrivit unui raport confidenţial al ONU, care va fi făcut public în săptămânile următoare, luptătorii grupului Wagner, ce are legături cu Kremlinul, au instalat capcane cu explozive puternice care au au cauzat moartea a doi deminători ce lucrau pentru un ONG, relatează The Guardian.

Anchetatorii bănuiesc că o capcană găsită într-o zonă rezidenţială din Tripoli – făcută dintr-un obuz ataşat la un ursuleţ de pluş – a fost, de asemenea, opera luptătorilor Wagner.

An alleged Teddy Bear IED left behind by LNA/#Wagner in #Tripoli.



As horrible as this is, several points about this of note: Serbian M62P10 HE 120mm mortar bomb (Lot 01 of 2019, clear export violation), Russian MUV-4 fuze & a Russian semtex block initiator.



Just screams Wagner. pic.twitter.com/a61g724w4y