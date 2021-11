Protestatari bătuţi de poliţia din Iran, după ce au acuzat autorităţile că deturnează apa unui râu VIDEO

Serviciile de securitate au procedat vineri la „un număr limitat de arestări”, potrivit şefului poliţiei provinciei.

Locuitori din Ispahan, care se plâng de o secetă puternică în regiuni de ani de zile, organizează manifestaţii de peste două săptămâni şi reproşează autorităţilor faptul că deturnează apa din oraş pentru a aproviziona provincia vecină Yazd, afectată la rândul ei grav de lipsa apei.

Râul Zayandeh-Roud, care traversează al treilea cel mai important oraş din ţară, a secat din 2000, cu excepţia câtorva perioade scurte.

El a devenit principalul loc de adunare al manifestanţilor.

Sâmbătă, „situaţia este clamă în albia râului Zayandeh-Rud, iar străzile sunt goale, însă am auzit că poliţia antirevoltă a fost desfăşurată pe Podul Khadju” de peste celebrul râu, declară un locuitor care munceşte în cartier.”

„Obişnuiesc să mă plimb în albia râului cu prieteni, dar azi poliţia antirevoltă a fost desfăşurată în număr mare lângă Podul Khaju şi le cere locuitorilor să evite acest sector”, declară alt bărbat, în vârstă de 50 de ani, contactat telefonic.

The Center for Human Rights in Iran strongly condemns the use of live fire on protesters in Isfahan and urges the international community to call on the Iranian government to allow people to protest without the threat of violence and death. pic.twitter.com/ApgGB1ydbH