Primul transport umanitar care ajunge în Afganistan de când talibanii au cucerit ţara. Un avion cu peste 12 tone de medicamente a aterizat la Mazar-i-Sharif

Ambasadorul Pakistanului la Kabul a anunţat pe Twitter aterizarea avionului cu medicamente.

Este primul din cele trei zboruri planificate de Pakistan International Airlines (PIA) pentru a răspunde nevoii acute de materiale sanitare din ţară, a transmis OMS într-un comunicat de presă, scrie Digi24.

Avionul a fost încărcat cu materiale de echipa logistică a OMS din Dubai şi a zburat direct spre aeroportul din Mazar-i-Sharif. Cele 12,5 tone de materiale constau în truse pentru cazuri de traumatisme şi truse de prim-ajutor, materiale suficiente pentru a acoperi nevoile medicale de bază pentru mai mult de 200.000 de persoane, pentru 3.500 de proceduri chirurgicale şi tratamentul a 6.500 de pacienţi cu traumatisme. Materialele vor fi livrate imediat către 40 de unităţi medicale din 29 de provincii afgane, se arată în comunicatul citat de Agerpres.

