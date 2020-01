Premierul irakian, despre scrisoarea de notificare a retragerii trupelor americane: nu este vorba de o foaie de hârtie multiplicată din greşeală

Şeful Statului Major, Mark Milley, a spus că scrisoarea e autentică, însă nu trebuia trimisă, în timp autorul scrisorii spus că a fost doar o schiţă, fapt vădit prin aceea că era nesemnată.

FOTO TWITTER/Deborah Haynes

„A fost o greşeală a lui McKenzie,” a declarat Milley referindu-se la Frank McKenzie, comandantul centrului de comandă al SUA.

Analistul politic pentru MSNBC, Michael Steele a scris pe Twitter: „De când a început Pentagonul să-şi traducă greşelile în arabă?”

Since when did the Pentagon start putting its “mistakes” in Arabic? pic.twitter.com/4nQAkmpwpM