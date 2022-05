Premierul australian a trântit un copil la pământ, din greşeală, la un eveniment electoral VIDEO

În imaginile video se vede cum premierul australian loveşte mingea cu piciorul după care începe să alerge într-o altă direcţie, se izbeşte de unul dintre copii şi cade la pământ peste acesta.

„Eşti ok?”, îl întreabă apoi Morrison pe copil care răspunde afirmativ şi bate palma cu premierul.

Morrison s-a descris pe sine drept „un fel de bulldozer”, anterior, în condiţiile în care popularitatea sa este în scădere, iar sâmbătă va trebui să treacă, din nou, testul votului, potrivit Digi24.

„Nimeni nu este în siguranţă în faţa bulldozerului”, l-a ironizat, după apariţia clipului, purtătorul de cuvânt al Partidului Laburist din Australia, Jason Clare.

