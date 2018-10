Poliţia turcă caută rămăşiţele jurnalistului saudit într-o pădure lângă Istanbul. Trupul lui Khashoggi ar fi fost dizolvat în acid, susţin unele surse

Anchetatorii au recuperat, de asemenea, "multe probe" în urma percheziţiilor de la consulatul saudit şi reşedinţa consulului, au declarat oficiali de rang înalt pentru Reuters şi le vor analiza pentru urmărirea ADN-ului jurnalistului Jamal Khashoggi.



Autorităţile au lărgit aria căutărilor după urmărirea traseelor ​​şi a locurilor unde s-au oprit maşinile care au părăsit consulatul saudit şi reşedinţa consulului pe 2 octombrie, ziua în care Khashoggi a fost văzut pentru ultima dată, au declarat înalţii oficiali.



Criminalii lui Khashoggi ar fi putut să arunce rămăşiţele acestuia în Pădurea Belgrad, adiacentă Istanbulului, şi într-o zonă rurală din apropierea oraşului Yalova, aflată la 90 de kilometri sud de Istanbul, au spus oficialii.



"Investigaţiile au condus la suspiciunea că rămăşiţele sale ar putea fi găsite în oraşul Yalova şi în pădurea Belgrad, poliţia a căutat în aceste zone", a spus unul dintre oficiali. O "fermă sau vilă" ar fi putut fi folosită pentru aruncarea rămăşiţelor, a adăugat acesta.



Anchetatorii turci au percheziţionat joi pentru a doua oară consulatul Arabiei Saudite, unde Khashoggi, rezident american şi cronicar la Washington Post, care a fost un puternic critic al lui Prince Mohammed bin Salman, a dispărut. De asemenea, aceştia au verificat reşedinţa consulului.



Multe probe au fost luate de la consulat şi de la reşedinţă, a spus oficialul, inclusiv solul şi apa. Toate probele vor fi luate pentru a analiza urmele de ADN ale jurnalistului.

Anchetatorii au descoperit în timpul percheziţiilor o serie de materiale ADN iar acum solicită familiei lui Khashoggi alte probe de ADN pentru a vedea dacă se potrivesc cu cele găsite, a afirmat canalul de ştiri CNN Turk, citând oficialii turci.



Trupul jurnalistului dizolvat în acid?



Trupul jurnalistului dispărut Jamal Khashoggi ar fi fost dizolvat în acid, susţine SkyNews, care citează o „sursă bine plasată” din anchetă. Potrivit publicaţiei britanice, aceasta este una dintre ipotezele pe care merg anchetatorii care se ocupă de caz.



Informaţia a fost obţinută de corespondenta SkyNews în Istanbul Alex Crawford care a aflat că acidul folosit ar fi fost unul foarte puternic, cu acţiune rapidă.



O echipă formată din anchetatori turci şi saudiţi a început, luni după-amiază, percheziţiile în sediul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, la două săptămâni de la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi.



Un oficial turc de rang înalt a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia The Associated Press că dovezile găsite de anchetatori indică asasinarea jurnalistului în sediul Consulatului saudit. Un alt oficial turc a afirmat pentru CNN că jurnalistul a fost ucis în Consulat, iar corpul a fost tăiat şi transportat.

Autorităţile au transmis că există înregistrări video care arată că jurnalistul a fost asasinat. Există imagini care surprind vehicule părăsind sediul Consulatului şi îndreptându-se spre reşedinţa consulului, pe 2 octombrie. Consulul general saudit, Mohammed Otaibi, a părăsit Turcia, potrivit agenţiei Anadolu.



Ancheta Turciei privind dispariţia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a scos la iveală înregistrări făcute de ceasul Apple pe care acesta îl purta la mână şi care indică faptul că a fost torturat şi ucis, a anunţat publicaţia turcă „ Sabah“. Jurnalistul saudit şi-a activat funcţia de înregistrare de pe iPhone înainte de a intra în consulatul de la Istanbul.



„Momentele în care Khashoggi a fost interogat, torturat şi ucis au fost înregistrate în memoria ceasului său Apple", scrie ziarul, precizând că ceasul era sincronizat cu iPhone-ul său, pe care i-l lăsase logodnicei sale care aştepta în faţa consulatului.



Doi oficiali turci au declarat pentru Reuters că Khashoggi avea la mână un ceas Apple de culoare neagră în momentul în care a intrat în consulat, care era conectat cu un telefon pe care acesta l-a lăsat în apropierea clădirii din Instanbul. Publicaţia Sabah, care citează ”surse credibile din cadrul serviciilor de inteligenţă”, susţine că este posibil ca Jamal Khashoggi să fi activat funcţia de înregistrare de pe telefon înainte de a intra în consulat.



Sursa citată susţine, de asemenea, că agenţii saudiţi trimişi să-l ucidă pe jurnalist şi-au dat seama că dispozitivul înregistrează şi s-au folosit de amprenta digitală a acestuia pentru a-l debloca şi pentru a şterge unele înregistrări. Însă, nu au fost şterse toate înregistrările, astfel că unele dintre acestea au ajuns în posesia anchetatorilor turci.



„Înregistrarea audio din interiorul ambasadei arată ce i s-a întâmplat lui Jamal după ce a intrat“ a declarat o sursă neidentificată şi familiarizată cu problema pentru cotidianul american. „Pot fi auzite vocea sa şi vocile bărbaţilor care vorbesc în arabă. Poţi să auzi cum a fost interogat şi torturat şi apoi ucis. Şapte minute s-ar fi auzit ţipele jurnalistului“, a adăugat această sursă.



„Ştim când Jamal a fost ucis, în ce cameră a fost ucis şi unde a fost dus corpul său pentru a fi dezmembrat. Dacă echipa de criminalişti este lăsată să intre, ei ştiu exact unde să meargă", a declarat o sursă turcă la curent cu investigaţia. Aceasta a mai spus că anchetatorii sunt siguri că deţin deja suficiente dovezi medico-legale după cercetarea reţelei de canalizare conectate la clădire.



A ţipat timp de 7 minute



Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost torturat, iar apoi a fost ”decapitat” în Consulatul Arabiei SaudiJurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost torturat, iar apoi a fost ”decapitat” în Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, scria, ieri, cotidianul turc proguvernamental Yeni Safak, care precizează că a avut acces la o înregistrare audio a anchetatorilor. Potrivit publicaţiei, Khashoggi a fost torturat în timpul unui interogatoriu, în care agenţi saudiţi i-au tăiat degetele.



Jurnalistul a fost torturat şapte minute a spus o sursă turcă, care a ascultat în totalitate o înregistrare audio a ultimelor momente ale jurnalistului saudit, scrie şi publicaţia Middle East Eye (MEE). Khashoggi a fost târât din biroul consulului general saudit la Istanbul la masa din studiul său din apropiere, a mai spus sursa turcă. „Consulul a fost scos din cameră“, „urletele jurnalistului s-au auzit timp de şapte minute, de la parter“ a declarat sursa pentru MEE, care a mai precizat că saudiţii au venit la Istanbul să-l ucidă pe ziarist nu să-l interogheze. Tipetele au încetat după ce ziaristului i-a fost injectată o substanţă încă necunoscută.



Salah Muhammad al-Tubaigy, care a fost identificat ca şeful direcţiei medico-legale din cadrul departamentului general de securitate al Arabiei Saudite, a fost unul din cei 15 membri care au sosit la Ankara mai devreme cu o zi cu un avion privat. De profesie medic legist, Tubaigy a început să taie corpul lui Khashoggi pe o masă în timp ce acesta încă mai era în viaţă, a spus sursa turcă. Când începu să tranşeze victima,Tubaigy asculta muzică la căşti şi i-a sfătuit şi pe alţi membri ai echipei să facă acelaşi lucru.



O versiune de trei minute a benzii audio cu torturarea jurnalistului a ajuns în posesia ziarului turc „Sabah“, dar nu are încă acordul să o facă publică. O sursă turcă a declarat pentru New York Times că Tubaigy a fost echipat cu un ferăstrău pentru tăierea oaselor . El este şi preşedinte al Frăţiei Saudite pentru Patologie Legală şi membru al Asociaţiei Saudite pentru Patologie Legală.