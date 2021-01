Cum a fost sărbătorită trecerea în 2021, în lume - VIDEO

Noile valuri epidemice au constrâns miliarde de oameni să se bucure de trecerea în noul an în familie, acasă, şi să urmărească virtual sărbătorirea Anului Nou, după luni de restricţii sau de carantină.

La Sydney, cel mai mare oraş al Australiei, celebrul foc de artificii de Anul Nou a avut loc începând de la ora 13.00 GMT, timp de 7 minute. Dacă de obicei portul era aglomerat de mii de oameni care sărbătoreau venirea noului an, de această dată focurile de artificii au fost transmise live, fără ca oamenii să aibă voie să se adune pentru sărbătoare.

Australia celebrates the arrival of 2021 with a shortened fireworks show from the Sydney Opera House and Sydney Harbour Bridge pic.twitter.com/giZWC2dT2H — Reuters (@Reuters) December 31, 2020

La New York, localnicii au fost încurajaţi să urmărească de acasă, la televizor, showurile susţinute cu ocazia trecerii în noul an în special de Jennifer Lopez şi de Gloria Gaynor, care a interpretat celebra sa piesă “I will survive”. În Times Square, care de obicei, la fiecare trecere dintre ani, este o zonă plină de oameni care sărbătoresc, de această dată în locul mulţimii s-a aflat doar un grup de oameni care muncesc în prima linie în lupta cu pandemia.

Our hindsight is officially 2020. Happy New Year from all of us in Times Square! #RockinEve pic.twitter.com/d8ge8dPWI1 — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) January 1, 2021 “Noul an nu poate fi mai rău decât anul trecut... Sper că vom avea mai multă înţelepciune din partea conducătorilor ţării noastre şi că ei ne vor putea ajuta”, a afirmat Jordan Mann, o actriţă în vârstă de 31 de ani care a petrecut noaptea trecerii dintre ani acasă.

Primarul Bill de Blasio consideră că 2020 a fost cel mai greu an din istoria New York-ului. “În ianuarie, vom vaccina un milion de locuitori ai New York-ului”, a promis el.

Statele Unite ale Americii sunt cea mai afectată ţară din lume de Covid-19. Îns preşedintele ales Joe Biden, care îşi va prelua prerogativele în această lună, s-a declarat optimist într-un interviu acordat ABC înainte de Anul Nou. “America poate face totul şi sunt absolut încrezător că ne vom reveni şi vom reveni mai puternici decât înnainte”, a afirmat el.

În Brazilia, care este pe locul doi în ierarhia ţărilor cu numărul cel mai mare de decese cauzate de coronavirus, festivităţile au fost anulate la Rio de Janeiro, metropolă în care de obicei are loc una dintre cele mai impresionante sărbători de Anul Nou din lume. Celebra plajă Copacabana era aproape goală înainte de miezul nopţii.

În altă zonă a oraşului, brazilienii au luminat cerut cu propriile lor focuri de artificii. Iar unii dintre ei au scandat de la ferestre: “Afară cu Bolsonaro!”, strigăte care au avut loc şi la Sao Paulo, în semn de protest faţă de gestionarea dezastruoasă a pandemiei de către preşedintele Jair Bolsonaro.

În China, mii de locuitori din Wuhan au sărbătorit cu fervoare trecerea în 2021, la un an de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a semnalat primele cazuri de infectare cu Covid-19 în acest oraş cu o populaţie de 11 milioane de oameni. “Este ceva ce nu vom putea uita niciodată. Am stat închişi luni întregi... dar am supravieţuit”, a afirmat o locuitoare din Wuhan, Xu Du.

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA — CBS News (@CBSNews) December 31, 2020

La Hong Kong, în ciuda restricţiilor, câţiva oameni care sărbătoreau au mers în portul Victoria pentru a-şi face selfie-uri.

În Rusia, preşedintele Vladimir Putin a recunoscut, în discursul său de Anul Nou, că ţara este afectată de al doilea val de infectări. “Din nefericire, epidemia încă nu a fost stopată. Lupta contra epidemiei nu încetează la miezul nopţii”, a spus el.

La fel ca în fiecare an, zeci de oameni au înotat în apele îngheţate ale Lacului Baikal, înfruntând temperaturi extreme de -26 până la -35°C.

În Marea Britanie, guvernul le-a cerut oamenilor să rămână acasă pentru a se evita propagarea coronavirusului, sloganul fiind “Comportaţi-vă ca şi cum aţi avea virusul”.

La Londra, cântăreaţa Patti Smith, 74 de ani, a susţinut un concert în livestream ca omagiu pentru cadrele medicale care au murit din cauza Covid-19. Însă difuzarea în direct a concertului pe un ecran uriaş în Piccadilly Circus a fost anulată în ultima clipă din cauza pandemiei, astfel că fanii au fost nevoiţi să urmărească evenimentul doar pe YouTube.

Pe lângă faptul că a trecut într-un nou an, Regatul Unit a trecut noaptea trecută şi într-o nouă eră, părăsind oficial Uniunea Europeană, după 48 de ani de legătură cu proiectul european. Doar câteva zeci de oameni au fost prezenţi în Parliament Square la Londra, pentru a asculta clopotul Big Ben.

La Paris, Champs-Elysees a fost pustiu noaptea trecută, spre deosebire de alte treceri dintre ani, când pe bulevard se strângeau sute de mii de oameni pentru a sărbători. Aproximativ 20 de poliţişti s-au aflat la datorie pentru a-i verifica pe puţinii oameni care treceau prin zonă cu maşinile şi a-i amenda pe contravenienţi. Franţa a trăit un revelion în izolare, orice deplasare între orele 20.00 şi 06.00 fiind interzisă, cu excepţia celor în scop profesional.

VIDEO: Empty streets in Paris as New Year begins.



Champs-Elysees in Paris, where thousands of revellers usually turn up to ring in the New Year, is deserted due to a curfew implemented to contain the spread of the coronavirus pic.twitter.com/WX9zzxiSey — AFP News Agency (@AFP) January 1, 2021

La Madrid, unul dintre oraşele eurropene afectate cel mai mult de pandemie, piaţa Puerta del Sol, care de obicei era plină la miezul nopţii, la trecerea dintre ani, de această dată a fost goală în momentul în care un fost component al grupului Mecano, Nacho Caro, a interpretat o piesă la pian, omagiu pentru victimele Covid-19.

La Roma, localnicii au urmărit din locuinţele lor festivităţile organizate la Circus Maximus. Au fost două ore de spectacol, iar locurile emblematice ale capitalei Italiei au fost iluminate în mod special. Însă municipalitatea a interzis focurile de artificii şi petardele. În Italia este carantină până la 7 ianuarie.