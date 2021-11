Peste 570 de cetăţeni irakieni, repatriaţi joi de la Minsk. Mărturii despre eşecul în a traversa graniţa cu Polonia: „Degetele mele nu au putut. Era prea frig”

„Irakul urmează să efectueze un prim zbor pentru cei care doresc să se întoarcă voluntar la 18 noiembrie”, anunţa la televiziunea publică, în noaptea de duminică spre luni, un purtător de cuvânt al Ministerului irakian de Externe, Ahmed al-Sahaf.

„Da, mă voi întoarce acasă la fel ca toţi cei care sunt aici”, a declarat pentru AP un migrant, dezamăgit.

Alt migrant spunea că nu a putut trece de gardul de sârmă ghimpată ridicat de către Guvernul polonez la frontiera cu Belarusul. „Degetele mele nu au putut. Era prea frig. Sunt aici, pentru moment. Nu ştiu unde mă voi duce apoi”, a spus el.

Alt migrant spune că vrea să se întoarcă în Irak pentru că există „prea multe probleme în Polonia”.

Aceşti irakieni sunt originari mai ales din Kurdistanul irakian şi campează în Belarus, la frontiera cu Polonia, care nu-i primeşte şi a anunţat că urmează să construiască un zid pentru a-i împiedica să treacă frontiera.

