Pentagonul dezvăluie numărul pasagerilor din fotografia avionului cu refugiaţi afgani devenită virală

Sute de afgani au reuşit să se urce, duminică, prin rampa de jumătate deschisă a unui avion US Air Force C-17 ce pleca spre Qatar, iar această imagine Reuters a făcut acum înconjurul reţelelor de socializare.

Iniţial s-a anunţat că la bord s-au aflat 640 de persoane, însă Air Mobility Command a precizat că au fost 823, deoarece iniţial nu s-au numărat şi 183 de copii.

CORRECTION: A @usairforce C-17 Globemaster III safely transported 823 Afghan citizens from Hamid Karzai International Airport Aug. 15, 2021. This is a record for this aircraft.⁰

The initial count of 640 inadvertently included only adults. 183 children were also aboard. https://t.co/DL6wP8WTQV