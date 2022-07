Parlamentul din Libia a fost luat cu asalt de protestatarii furioşi care au intrat cu buldozerul în clădire şi au incendiat-o - VIDEO

Mai multe posturi de televiziune au informat că protestatarii au intrat în clădire, unde au avut loc jafuri. În imaginile difuzate de media se pot observa coloane groase de fum negru înălţându-se din perimetrul clădirii, după ce tinerii protestatari furioşi au ars cauciucuri.

Alte surse au spus că o parte a clădirii a fost incendiată. Parlamentul era gol când protestatarii au intrat, vineri fiind sărbătoare legală în Libia, potrivit Agerpres.

Alţi demonstranţi, dintre care unii fluturau steagurile verzi ale vechiului regim, al lui Muammar Gaddafi, au aruncat în aer documente pe care le adunaseră din birouri.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS