Pandemia Covid-19. Cele 40 de feţe ale virusului ucigaş

Mutaţiile au fost descoperite prin analiza probelor pacienţilor cu Covid-19 din Islanda, ţară care a raportat 600 de cazuri până acum şi un deces. Cu ajutorul geneticii secvenţiale, cercetătorii au descoperit câte mutaţii a acumulat virusul până acum. Aceste variaţii genetice pot funcţiona ca amprente ale virusului şi pot indica unde are originea,





Cercetătorii islandezi au găsit urmele coronavirusului în trei ţări europene, Austria, Italia şi Anglia în cazurile depistate la ei în ţară. Şapte cetăţeni infectaţi veneau de la un meci de fotbal din Marea Britanie, alţii veniseră de la ski din Austria.

Viruşii acumulează mutaţii pe măsură ce evoluează ceea ce îi poate face să-şi schimbe comportamentul. Mutaţia e un proces biologic ce i-a permis virusului să atace corpul uman. Studiind genomica virusurilor ne ajută să întelegem cum se comportă, iar oamenii de ştiinţă cred că acest virus a existat la animale de ani de zile, poate decenii, înainte să capete abilitatea de a infesta omul.





Cercetătorii de la instituţiile publice islandeze au colaborat cu compania DeCode Genetics la studiul a 5000 de voluntari, din care 48 au fost testaţi pozitiv. „Putem să vedem cum s-au transformat viruşii, am găsit 40 de mutaţii la cazurile de la noi. Am găsit un mix de viruşi la cineva, a avut viruşi înainte şi după mutaţie şi singurele infecţii vizibile sunt cele ale virusului mutant. Am descoperit o persoană care avea două variante ale coronavirusului“, a declarat Kari Stefansson, directorul DeCode Genetics.

O tulpină este mai agresivă

Un pacient internat în Islanda poartă două tulpini de coronavirus SARS-nCoV-2, dintre care una mai agresivă. Două subtipuri de coronavirus SARS-nCoV-2 au fost depistate la un pacient islandez cu Covid-19, a declarat pentru ziarul „Reykjavik Grapevine“, Kari Stefansson, directorul general al companiei biofarmaceutice DeCode Genetics . A doua tulpină este o mutaţie din versiunea iniţială a coronavirusului apărut în Wuhan, China. Potrivit expertului, acesta poate fi primul caz cunoscut de infecţie dublă. Probabil, tulpina mutată este mai agresivă, deoarece este acest subtip de coronavirus care a fost detectat la persoanele în contact cu pacientul în cauză. În afara Islandei, acest tip de coronavirus nu a fost raportat, potrivit bazelor de date internaţionale.

Rezistenţă foarte mare

Echipe de cercetători chinezi au realizat autopsii asupra a 29 de pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 şi au descoperit că noul coronavirus rămâne în plămânii acestora după deces, a afirmat marţi un expert chinez, potrivit Xinhua. Autopsiile au pus totodată în evidenţă daune severe ale sistemului imunitar, care ar putea fi ”un factor foarte important” în decesul pacienţilor, a spus Wang Guiqiang, un specialist în boli infecţioase la Peking University First Hospital, în cadrul unei conferinţe de presă. Wang a adăugat că infecţia nu cauzează doar schimbări patologice severe în plămânii pacienţilor, dar produce şi secreţii în tuburile bronşice de mici dimensiuni, ceea ce provoacă dificultăţi respiratorii.

Potrivit unui raport publicat luni de cercetători ai Centrelor de Prevenţie şi Control al Bolilor (CDC), urme ale noului coronavirus SARS-CoV-2 au fost detectate în cabinele pasagerilor navei de croazieră Diamond Princess la peste două săptămâni de aceştia au părăsit vasul, relatează Bloomberg. În raportul său săptămânal, echipa de cercetători a departamentului de morbiditate şi mortalitate al Centrelor de Prevenţie şi Control al Bolilor, a transmis că au fost inspectate camerele pasagerilor infectaţi cu coronavirus – atât ale celor simptomatici, cât şi ale celor asimptomatici. Experţii nu au putut determina dacă urmele de coronavirus descoperite pe suprafeţele cabinelor în care au stat persoane contaminate sunt capabile să declanşeze infecţii.

Amprenta vocală

O analiză a vocilor pacienţilor cu coronavirus ar putea produce o „amprentă vocală” care să ajute la detectarea simptomelor COVID-19 la alte persoane, care ar avea astfel prioritate la teste şi tratament, a anunţat marţi Ministerul Apărării israelian, citat de Reuters. Începând din această săptămână, o companie israeliană de tip start-up care lucrează cu spitale şi instituţii academice va lua amprenta vocală de la pacienţii confirmaţi cu coronavirus printr-o aplicaţie mobilă în cadrul unui proiect de cercetare condus de minister.

Coronavirusul afectează sistemul respirator şi semnele de suferinţă pot fi reflectate în tiparele vocii unei persoane şi în respiraţie, notează Reuters. Cercetătorii speră că sistemele de asistenţă medicală vor fi capabile să utilizeze datele pentru a prioritiza testările şi spitalizările, permiţând pacienţilor cu simptome uşoare să rămână acasă. Potrivit ministerului, sistemul de monitorizare „poate fi efectuat de la distanţă, pentru a preveni răspândirea bolii şi supraîncărcarea sistemului naţional de sănătate”.