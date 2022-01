Ofiţer canadian ce a participat la Jocurile Militare Mondiale de la Wuhan, în octombrie 2019: „Am senzaţia că am fost la punctul zero al pandemiei”

Ofiţerul canadian care face declaraţii sub anonimat întrucât este militar activ susţine că un doctor al armatei a sugerat ulterior că, având în vedere efectele îndelungate ale bolii, mai mult ca sigur acesta a contractat COVID.

Un număr de sportivi europeni care au luat parte la competiţiile de la Wuhan, la care au fost prezenţi peste 9.000 de concurenţi din 100 de ţări, au declarat că au avut simptome similare COVID în timp ce se aflau la Wuhan. Aceste afirmaţii nu au fost confirmate oficial.

„Sunt 100% sigur că virusul era prezent la Wuhan în perioada în care eram acolo”, a spus el, adăugând că e sarcina comunităţii ştiinţifice şi a celei de informaţii să probeze dacă într-adevăr epidemia izbucnise deja la Wuhan în octombrie 2019, cu o lună înainte ca autorităţile chineze să anunţe Organizaţia Mondială a Sănătăţii de primul caz confirmat de contaminare (8 decembrie).

„Îmi asum faptul că nu sunt om de ştiinţă şi ar putea foarte bine să nu fie COVID, dar ce toţi par atât de potrivnici unei investigaţii corespunzătoare? Am senzaţia că am fost la punctul zero al pandemiei care a avut un impact atât de mare asupra vieţii tuturor, cu milioane de morţi şi economii închise aşa că de ce să nu fim prevăzători şi să investigăm minuţios? Faptele sunt mult prea dificil de descurcat?”, a spus acest ofiţer, în condiţiile în care un doctor militar de rang înalt a negat rapid informaţiile conform cărora coronavirusul circula la Wuhan în timpul desfăşurării competiţiilor.

Ofiţerul canadian povesteşte că delegaţia canadiană formată din 168 de oameni a sosit la Wuhan pe 15 octombrie şi a fost uimită să găsească un oraş pustiu, cu şcoli închise, lucrări de construcţii oprite, circulaţie rutieră redusă şi aproape nimeni pe stradă.

Când au încercat să afle de ce oraşul e atât de pustiu, oficialii chinezi au explicat că este în beneficiul lor. Totuşi, spune militarul, la alte ediţii ale Jocurilor Militare Mondiale la care a participat nu a văzut nimic de acest acest fel mai ales că „eram doar 9.000 de sportivi în acest oraş mare”.

Sportivii canadieni au început să se simtă rău şi să aibă simptome similiare gripei precum febră, stare de greaţă şi epuizare la opt zile după sosirea la Wuhan.

„Am început să am simptome înainte de încheierea Jocurilor. Earu atât de multe cazuri că o mare parte din avion a trebuit să fie carantinat”, a spus ofiţerul care a fost bolnav o lună şi jumătate şi, după doi ani, încă suferă de efecte ale bolii despre care presupune că ar fi o formă de COVID prelungit.

Pe 22 ianuarie, generalul-maior Andrew Downes, chirurgul general al forţelor armate ale Canadei, a trimis un memoriu în care i-a asigurat pe sportivi că riscul de a fi contractat Covid în Wuhan este „neglijabil”, deoarece părăsiseră oraşul „cu mult înainte ca virusul să înceapă să circule”. .

Forţele armate canadiene au declarat că nu exista conştientizarea virusului la momentul Jocurilor şi „nu au fost identificate cazuri de Covid-19 în rândul acestui grup”.

Cu toate acestea, testarea bolii nu a fost disponibilă în Canada decât în ianuarie 2020, astfel încât participanţilor nu li s-a făcut analize la întoarcere.

În ianuarie anul trecut, Departamentul de Stat al SUA anunţa concluziile unor rapoartele ale serviciilor ce conţineau informaţii cum că cercetătorii de la Institutul de Virologie din Wuhan „s-au îmbolnăvit în toamna anului 2019” cu simptome „concordante atât cu Covid-19, cât şi cu bolile sezoniere comune”, deşi o analiză cerută ulterior de preşedintele Joe Biden a fost neconcludentă. asupra originilor epidemiei de la Wuhan.

Povestea ofiţerului canadian se potriveşte cu mărturiile unor sportivi din Franţa, Italia, Luxemburg şi Suedia conform cărora aceştia au fost infectaţi cu un virus la eveniment, aşa cum a dezvăluit „The Mail on Sunday” în mai 2020. Marea Britanie nu a participat la Jocurile Militare Mondiale. Totuşi, în lipsa unor teste de confirmare a virusului, afirmaţiile lor rămân speculative.

Jucătoarea germană de volei Jacqueline Bock a spus că ea şi unii colegi de echipă s-au îmbolnăvit în Wuhan: „Nu m-am simţit niciodată atât de rău. Ori a fost o răceală foarte urâtă, ori Covid-19. Cred că mai degrabă a fost Covid-19.'





Scrimerul italian Matteo Tagliariol a spus că a suferit de febră înaltă, o tuse puternică şi dificultăţi de respiraţie după ce toată lumea din apartamentul său din Wuhan a dezvoltat simptome despre care spune că ar fi identice cu cele date de Covid-19.

Afirmaţiile lui Tagliariol au fost contestate mai târziu de un coleg de echipă, în timp ce pentatlonista suedeză Melina Westerberg a spus că, deşi un număr de oameni din echipa sa s-a îmbolnăvit, aceştia au avut teste negative pentru virus.

După încheierea Jocurilor, sportivii americani s-au întors la peste 200 de baze militare din toată ţara, iar până la sfîrşitul lunii martie 2020 erau confirmate infecţii la 63 dintre ele.