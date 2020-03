Dar, să nu aveţi niciun fel de îndoială, a deschis şi nişte nebănuit de intense şi neaşteptate posibilităţi de a proiecta, experimenta sau îmbogăţi, la un nou grad nemaiîntâlnit de intensitate, tehnicile şi cu mijloacele proprii războiului informaţional aplicându-le la scară globală. Folosind imensa credulitate a populaţiei – a cărei curiozitate normal că nu va fi niciodată satisfăcută de comunicatele militare redactate în obişnuitul limbaj de lemn – atacurile se poartă pe reţelele sociale, acum în faza a doua a operaţiunilor. Prima a însemnat lansarea a nenumărate teorii ale conspiraţiei, fiind puse în linie, la ordin, toate pachetele existente, începând cu cele mai grosolan redactate. A doua fază este însă mult mai primejdioasă deoarece se bazează aproape exclusiv pe mesaje complexe foarte profesionist asamblate, folosind fapte reale şi părţi de dovezi ştiinţifice, amalgamate în discursul conspiraţionist care ar trebui să anihileze (sau cel puţin să mascheze) mesajele reale şi din ce în ce mai elaborate ale comunităţii ştiinţifice mobilizate într-un efort fără precedent de a găsi o soluţie.

Modelul este uşor de descifrat. Iar evoluţia sa ulterioară este descrisă în manualele de specialitate. Constă în transmiterea unei singure idei esenţiale: nu credeţi ce vă spun oamenii de ştiinţă citaţi de guverne, nu credeţi în aşa-zişii specialişti, toţi sunt cumpăraţi de mult timp şi sunt în slujba marilor corporaţii multi-naţionale dominate de Marea Ocultă (după caz, iudeo-masonică, neo-cripto-comunistă, progresistă, mondialistă şi, în general, duşmănoasă).

Iată câteva mesaje de acest gen din etapa a doua a operaţiunii mondiale de dezinformare activă menită să introducă panică masivă şi neîncredere durabilă în sistemele de guvernare şi performanţele lor. Şi, veţi vedea, e cu mult mai mult decât teoria despre Reptilieni sau Illuminati. Se intră în marile jocuri geo-politice.

Nivelul de bază al mesajului este tipul clasic de incitare la ură rasială. Exemplu: „evreii au fabricat virusul pentru a profita de căderea burselor prin intermediul „delictelor de iniţiat“. O tâmpenie, dar aducând acuzaţia ce a servit timp de secole ar armă de maximă eficienţă, de la Inchiziţie până la Hitler şi cerul său de iniţiaţi care au redactat „Soluţia finală“:

Jews, Zionists have organized & engineered #Corona virus as biological weapon just like bird flue & Crimean–Congo hemorrhagic fever (CCHF).



They want to design the world, seize countries, neuter the world's population.



Comments on President #Erdogan's TV network in #Turkey pic.twitter.com/m6l0W1Ty4f — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 11, 2020

Nivelul următor constă în aşa numită „fabricare de documente fals-reale“. Este acum foarte la modă deoarece aduce o aparentă sursă de legitimitate ştiinţifică şi poate fi evocat în discuţiile intense de pe Facebook, spre exemplu, dar poate să fie şi propagat ca argument de echipele de troli care, dacă aţi observat, au trecut şi ele de la nivelul înjurăturilor tradiţionale la exprimări la discuţia tip „am văzut pe internet un profesor care zicea că...“. Un exemplu este scandalul enorm stârnit de un asemenea „internaut de bună credinţă“ care a ieşit să demonstreze lumii că virsul la originea actualei pandemii a fost creat în laborator de Institutul Pasteur, aducând în sprijinul spuselor sale brevetul EP 1 694 829 B1 depus în 2004 (îl găsiţi aici). Puţin spus „scandal enorm“ deoarece materialul video devine viral şi serveşte şi azi ca argumentare a teoriei „coronavirus, armă biologică creată de guvernele criminale“. Răspunde Institutul Pasteur printr-un comunicat oficial, apoi printr-un material mai larg explicativ (îl găsiţi aici) explicând că pe realitatea brevetului respectiv s-a ţesut – foarte bine, de profesionişti – argumentaţia falsă, trimiţând valul aşteptat de panică la nivelul populaţiei.

Intră în joc politicienii cu voci respectabile şi foarte ascultate în ţările lor, scriu Matt Field şi John Krayzaniack într-u material deosebit de interesant apărut în Bulletin of the Atomic Scientist.

Îl dau ca exemplu pe Manish Tewari, un important parlamentar indian şi purtătorul de cuvânt al Congresului Naţional Indian (principalul partid de opoziţie din India) care afirmă că virusul COVID-19 reprezintă o armă creată de terorişti: „...este o armă biologică care a scăpat de sub control sau care a fost lăsată să scape de sub control. Este un act de terorism“...Este necesară o anchetă internaţională sub auspiciile Curţii Penale Internaţionale pentru a stabili adevărul şi de a se reveni la eradicarea armelor biologice“.

CoronaVirus is a bio-weapon that went rouge or was made to go rouge. It is an act of Terror. International investigation conducted either under auspices of ICJ or ICC is necessary to unearth the truth & bring focus back on eradicating Biological Weapons. https://t.co/UWX5I5ftx0 — Manish Tewari (@ManishTewari) March 13, 2020

Acelaşi gen de argumentaţie creşte în intensitate odată cu apariţia în joc a marilor nume, foşti preşedinţi de ţară ca iranianul Mahmud Ahmadinejad care adresa o scrisoare deschisă către Secretarul General al ONU afirmând că, evident, virusul era produs în laborator pe baza stocurilor biologice existente „care aparţin puterilor mondiale hegemonice“. Mesaj, şi acest, preluat şi difuzat exponenţial , cu mare viteză, pe toate siturile conspiraţioniste. Dar – ceea ce este mai grav – găsindu-şi ecou şi într-un edict dat pe 12 martie de Liderul Suprem al Revoluţiei Islamice în care se spunea că „s-ar putea să fie vorba despre un atac biologic“ şi că a creat un comandament central pentru ca forţele armate să poată ajuta la controlul răspândirii virusului.

It is clear to the world that the mutated coronavirus was produced in lab, manufactured by the warfare stock houses of biological war belonging to world powers,& that it constitutes a threat on humanity more destructive than the other weapons that target humanity.@antonioguterres pic.twitter.com/lLLzvdMAGo — Mahmoud Ahmadinejad (@Ahmadinejad1956) March 9, 2020

Rusia este acuzată de a favoriza această campanie de dezinformare. Într-o declaraţie reprodusă de AFP şi Le Nouvel Observateur, Philip Reeker, sub-secretarul de stat american pentru Europa şi Eurasia, spunea că „scopul Rusiei este de a semăna discordia şi de a slăbi din interior instituţiile SUA şi alianţelor lor, inclusiv cu ajutorul unor campanii subterane şi pernicioase...Diseminând informaţia în ce priveşte coronavirusul, actori ruşi maligni aleg din nou să ameninţe securitatea publică în detrimentul răspunsului global“. Teoriile propagate de dezinformarea rusă includ ideea că virusul a fost creat de SUA pentru „a duce un război economic cu China“ şi că fac parte dintr-o strategie occidentală de „mesaje anti-chineze“. Un site din zona stângii militante reia pe larg aici acuzaţiile respective.

Mecanismul acesta de acuzaţii suprapuse fundamentează nu numai panica - şi aşa solid instalată – ci urmăreşte introducerea suspiciunii totale care să anihileze absolut orice informaţie, totodată negative sau pozitive. Aşa se poate instala haosul instituţional în care orice devine posibil.

Demult, de la reptilieni şi Zona 51, nu mai vorbim despre drăguţele şi nevinovatele jocuri între culţi despre „iniţiaţii din adâncuri“, despre Zona 51 şi reţele masonice de preluare a puterii. Acum au intrat în joc profesioniştii şi operaţiunea asta e una de război.