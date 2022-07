„Nu există alternativă“ la pace în conflictul israeliano-palestinian, subliniază Macron şi îndeamnă la o reluare a negocierilor directe cu Israelul

Mahmoud Abbas, în vârstă de 87 de ani, şi-a multiplicat recent vizitele, după doi ani de pauză din cauza pandemiei covid-19. El a discutat vneri, la Betleem, cu preşedintele american Joe Biden, în timpul primului turneu al acestuia în Orientul Mijlociu de când s-a instalat la Casa Albă.

🇫🇷🤝🇵🇸 #French President Emmanuel #Macron will receive Palestine's President Mahmoud Abbas at the Elysee Palace Wednesday.#Abbas is the latest in a quick succession of #MiddleEastern leaders to make the trip to #Paris.@VedikaBahl & @marcpaupe with the story ⤵️ pic.twitter.com/OESA170DR5