Nicolas Maduro s-a apucat de teleshopping: Liderul venezuelean face reclamă pentru nişte „picături miraculoase” împotriva COVID-19 VIDEO

Nicolas Maduro susţine că are un medicament ce „neutralizează 100% coronavirusul” SARS-CoV-2 dacă este administrat din patru în patru ore, transmite agenţia de presă EFE, preluată de Agerpres.



„După ce am primit permisiunea din partea oficialităţilor sanitare din ţară, vă pot prezenta medicamentul care neutralizează 100% coronavirusul, Carvativir, mai bine cunoscut sub numele de picăturile miraculoase ale lui Jose Gregorio Hernandez”, a declarat duminică liderul venezuelean în timpul unei intervenţii televizate pe tema pandemiei de COVID-19.

Potrivit lui Maduro, acest medicament este rezultatul mai multor studii clinice, ştiinţifice şi biologice care s-au desfăşurat în ultimele nouă luni.



„Zece picături sub limbă, din patru în patru ore, şi miracolul e gata, este un antiviral puternic, foarte puternic, care neutralizează coronavirusul”, a insistat Maduro, adăugând că medicamentul „nu are niciun efect secundar sau negativ”.

Venezuela a început luni producţia în masă de Carvativir şi intenţionează să-l comercializeze în ţări cu care menţine relaţii strategice, cum ar fi Bolivia, Cuba, Haiti sau Nicaragua.



Jose Gregorio Hernández este un medic venezuelean care a trăit între 1864 şi 1919). Acesta va fi beatificat în curând din ordinul Papei Francisc, care i-a atribuit un miracol.