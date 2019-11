„Ne îndreptăm ca somnambulii spre o catastrofă climatică“: ONU avertizează că lumea trebuie să reducă emisiile, dacă nu vrea să sufere consecinţe dezastruoase

Autorul principal al raportului, John Christensen, a spus că respectând promisiunile pe care statele le-au făcut în legătură cu reducerea emisiilor, este de aşteptat ca temperaturile globale să crescă cu 3,2 grade Celsius în acest secol.





„Aceea este cu adevărat o lume în care nu aţi vrea să trăiţi. Şi eu consider, fiind şi bunic, că nu vreţi să le-o lăsaţi nepoţilor voştri, adică v-ar fi ruşine dacă aţi şti în ce probleme ar intra”.





Christensen a menţionat că principala îngrijorare este aceea că, în cazul unei creşteri de trei grade, agricultura va suferi semnificativ şi dificultăţile vor apărea îndeosebi pe continentul african.





Sub Acordul de la Paris, guvernele au acceptat să limiteze creşterea temperaturilor globale la 1,5 grade.





Anul trecut, Comisia interguvernamentală a ONU privind schimbările climatice a avertizat în legătură cu schimbările globale imense care se vor produce, dacă ţinta nu va fi îndeplinită, precum pierderea a aproape toate recifele de corali şi mare parte din gheaţa din zona Arcticii.





Inger Anderson, director executiv al Programului pentru Mediu al ONU, a spus că se pierde timp.





„Dacă acţionam în 2010, ne-am fi redus emisiile cu 3,2-3,3 procente pe an. Acum, din cauza procrastinării climatice, pe care am avut-o practic în aceşti ultimi 10 ani, ar trebui să avem o reducere de 7,6 la sută în fiecare an. Este acest lucru posibil? Absolut. Va fi nevoie de voinţă politică? Da. Vom avea nevoie de implicarea sectorului privat? Da. Dar ştiinţa ne transmite că putem face asta”.





Raportul a fost publicat înainte de un summit ONU care va avea loc la Madrid şi marţi, gazda summitului, ministrul spaniol interimar al Energiei, Teresa Ribera, a criticat unele state pentru lipsa lor de acţiune.





„Cel mai grav lucru într-o situaţie ca a noastră este complicitatea tacită. Cred că e cea mai grea parte. Şi asta este peste tot în jurul nostru”.





Raportul a numit Statele Unite – care au început procesul de retragere din Acordul climatic de la Paris – ca fiind printre cei mai mari producători de gaze cu efect de seră, alături de Brazilia şi Japonia.





Alden Meyer, de la Uniunea Oamenilor de Ştiinţă Îngrijoraţi (UCS) a avertizat: „Mergem ca somnambulii înspre o catastrofă climatică şi trebuie să ne trezim şi să acţionăm urgent”.





Experţii consideră că cu cât ţările vor continua să folosească combustibili fosili, cu atât încălzirea va fi „blocată”, pentru că emisiile vor sta în atmosferă ani sau chiar decenii.





„De zece ani, raportul a tras semnale de alarmă şi de 10 ani lumea doar şi-a crescut emisiile”, a declarat Secretarul General al ONU, Antonio Guterres.





„Nu a existat niciodată vreun moment mai important în care trebuie să ascultăm ce ne spune ştiinţa”, a adăugat Gutteres. „Dacă nu vor lua în seamă aceste avertismente şi nu vom lua măsuri drastice pentru a inversa emissile înseamnă că vom continua să fim martori la valurile mortale şi catastrofale de căldură, furtuni şi poluare”.