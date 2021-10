Ndakazi, gorila făcută celebră de un selfie, a murit la vârsta de 14 ani. Animalul s-a stins în braţele celui care a îngrijit-o toată viaţa

Gorila a fost găsită în pădure la numai două luni, lângă mama ei care fusese ucisă de braconieri. A fost salvată de la moarte sigură şi dusă în Viruga National Park, din Congo. A trăit acolo tot restul vieţii şi a devenit un simbol al locului.

„Cu tristeţe, Virunga Park anunţă moartea iubitei gorile Ndakasi, care se afla sub îngrijirea Centrului Senkwekwe din parc de mai bine de un deceniu. Aceasta şi-a dat ultima suflare în braţele iubitului ei îngrijitor, Andre Bauma", au anunţat reprezentanţi parcului.

„A fost un privilegiu să susţin şi să îngrijesc o creatură atât de iubitoare. Natura dulce şi inteligenţa lui Ndakasi m-au ajutat să înţeleg legătura dintre oameni şi marile maimuţe şi de ce ar trebui faceţi tot ce ne stă în putinţă pentru a le proteja ", a declarat Bauma.

„Sunt mândru că am numit-o pe Ndakasi. Am iubit-o ca pe un copil şi personalitatea ei veselă mi-a adus zâmbetul pe buze de fiecare dată când am interacţionat cu ea. Ne va fi tuturor dor de ea, dar suntem pentru totdeauna recunoscători pentru bogăţia pe care a adus-o Ndakasi în viaţa noastră în timpul petrecut la Senkwekwe. "