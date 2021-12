Personalităţile care au murit în 2021: muzicienii Chick Corea şi Charlie Watts, jurnalistul Larry King, actorul Jean-Paul Belmondo

Sylvain Sylvain, co-fondator şi chitarist al legendarului grup proto-punk New York Dolls, a murit în ianuarie, la vârsta de 69 de ani, după o lungă suferinţă. New York Dolls a influenţat deopotrivă scena punk rock de ambele părţi ale Atlanticului, de la Ramones la Sex Pistols şi întreaga mişcare punk.

Jurnalistul american Larry King a murit la vârsta de 87 de ani.

Născut pe 19 noiembrie 1933, Lawrence Harvey Zeigler a plecat din New York în Miami, unde şi-a început cariera ca DJ, în 1957, când şi-a schimbat numele în King.

A devenit cunoscut în anii 1970 cu emisiunea radio „The Larry King Show”. Din 1985 până în 2010, el a realizat şi prezentat show-ul „Larry King Live” la CNN. Cel mai recent, a găzduit „Larry King Now” la Hulu şi RT America, din 2012 până în 2020, şi continua să prezinte „Politicking With Larry King”.

Pentru munca sa în televiziune şi radio, Larry King a câştigat două premii Peabody, un trofeu Emmy şi zece premii Cable ACE. În 1989, a fost inclus în Radio Hall of Fame.

Alberto Grimaldi, producător al filmelor „The Good, the Bad and the Ugly”, regizat de Sergio Leone, şi „Gangs of New York” al lui Martin Scorsese, a murit la vârsta de 95 de ani.

Actriţa Cicely Tyson, simbol pentru două generaţii de actriţe afro-americane şi figură importantă a teatrelor de pe Broadway, a murit la vârsta de 96 de ani.

Cu o carieră de şapte decenii, nominalizată la Oscar pentru rolul din „Sounder” (1973), Tyson a mai jucat în „Odds Against Tomorrow” (1959), regizat de Sidney Poitier, urmat de producţii ca „The Comedians", „The Last Angry Man", „A Man Called Adam" şi „The Heart Is a Lonely Hunter", „Fried Green Tomatoes" şi „The Help".

Foarte angajată în lupta contra rasismului şi pentru justiţie socială, actriţa a refuzat adesea roluri care promovau, potrivit ei, clişee rasiale, precum servitorii ori prostituatele.

Chitaristul Hilton Valentine, membru fondator al grupului The Animals care a creat unul dintre cele mai cunoscute riff-uri din muzica anilor 1960 - „House of the Rising Sun” -, a murit la vârsta de 77 de ani.

Valentine a pus bazele The Animals în 1963, în Newcastle, împreună cu solistul Eric Burdon, basistul Chas Chandler, claviaturistul Alan Price şi bateristul John Steel.

Actorul american Dustin Diamond, cunoscut din serialul „Salvaţi de clopoţel/ Saved by the Bell", care fusese diagnosticat cu cancer, a murit la vârsta de 44 de ani.

Actorul Hal Holbrook, recompensat cu premii Emmy şi Tony şi cunoscut pentru rolul Mark Twain interpretat mai multe decenii, a murit la vârsta de 95 de ani.

Actorul Christopher Plummer, originar din Canada, care a jucat în „The Sound of Music" şi „Beginners", rol care i-a adus un premiu Oscar, a murit în locuinţa sa din Connecticut la vârsta de 91 de ani.

Scriitorul, regizorul şi scenaristul Jean-Claude Carrière, care a lucrat în special alături de Luis Bunuel, Jacques Deray şi Milos Forman, a murit la vârsta de 89 de ani la Paris.

Carrière a semnat 90 de adaptări pentru cinema. A avut o îndelungă colaborare cu regizorul Luis Buñuel. A scris 60 de lucrări (poveşti, eseuri, traduceri, ficţiune, interviuri), precum şi mai multe cântece pentru Juliette Gréco, Jeanne Moreau şi chiar Brigitte Bardot. A fost şi actor în 15 filme.

Larry Flynt, care a construit un imperiu porno cu revista Hustler şi a devenit un neobişnuit erou al libertăţii de exprimare, a murit, la Los Angeles, la vârsta de 78 de ani din cauza unui stop cardiac.

Pianistul Chick Corea, legendă a jazzului mondial, a decedat din cauza unui cancer la vârsta de 79 de ani.

Chick Corea a fost distins cu 23 de premii Grammy din nu mai puţin de 67 de nominalizări, cu trei premii Latin Grammy, mai mult decât orice alt artist nominalizat vreodată la categoria „cel mai bun album instrumental”, şi a fost inclus în DownBeat Hall of Fame şi Jazz Master în 2006, obţinând statutul de legendă vie.

Regizorul, scenaristul şi producătorul francez Bertrand Tavernier, organizator al festivalului Lumière, a murit la vârsta de 79 de ani. Cineastul, autor al unor filme precum „Que la fête commence”, cu Philippe Noiret şi Jean Rochefort, şi „Coup de torchon”, cu acelaşi Noiret şi Isabelle Huppert, şi-a început cariera în postura de critic.

El a devenit cunoscut în 1974, cu „L'Horloger de Saint-Paul”, prima colaborare a sa cu Noiret, care a jucat şi în „Le Juge et l'Assassin”.

DMX, unul dintre cei mai populari şi de succes rapperi care au apărut în anii 1990, a murit la vârsta de 50 de ani în urma unui atac de cord.

Actriţa Helen McCrory, cunoscută din serialul „Peaky Blinders” şi trei filme „Harry Potter”, a murit la vârsta de 52 de ani. McCrory şi-a început cariera în teatru. A jucat cu Royal Shakespeare Company şi Almeida Theatre, dar şi la Donmar Warehouse, în regia unora ca Roger Michel şi Sam Mendes.

A jucat în numeroase producţii de televiziune, iar pe marile ecrane a putut fi văzută, între altele, în „Casanova”, „The Queen”, „Becoming Jane”, „Flashbacks of a Fool”, „Hugo” şi „Skyfall”.

Reputatul coregraf britanic Liam Scarlett s-a sinucis la vârsta de 35 de ani, după ce fusese acuzat - nefondat - de comportament sexual neadecvat.

Astronautul american Michael Collins, membru al Apollo 11, prima misiune cu echipaj uman pe Lună, a decedat din cauza unui cancer la vârsta de 90 de ani.

Pilot al modulului de comandă, el a rămas pe orbită în timp ce colegii său de misiune Neil Armstrong şi Buzz Aldrin deveneau primii oameni care păşeau pe Lună.

Cântăreaţa, prezentatoarea şi realizatoarea de televiziune Raffaella Carrà a murit la vârsta de 78 de ani.

Raffaella María Roberta Pelloni, pe numele real, şi-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa lucrând la programe pentru televiziunea publică italiană. A jucat în mai multe filme, însă este recunoscută pentru melodii ca „Tuca Tuca”, „Tanti auguri” şi „A far l'amore comincia tu".

Richard Donner, regizorul unor filme ca „Superman”, „The Goonies” şi „Lethal Weapon”, a murit la vârsta de 91 de ani.

Reputata actriţă spaniolă Pilar Bardem, mama lui Javier Bardem, a murit la vârsta de 82 de ani, în urma unei suferinţe îndelungate. Ea a făcut parte dintr-o familie de cineaşti importanţi - a fost sora regizorului Juan Antonio Bardem şi mama actorilor Javier, Carlos şi Mónica Bardem.

Pilar Bardem a jucat în peste 60 de filme şi numeroase seriale a câştigat un premiu Goya pentru rolul din „Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”.

Dusty Hill, basistul trupei ZZ Top, a murit la vârsta de 72 de ani, iar Don Everly, ultimul supravieţuitor al duo-ului rock 'n' roll The Everly Brothers, cunoscut pentru piese ca „Bye Bye Love” şi „All I Have to Do Is Dream”, la vârsta de 84 de ani.

Charlie Watts, bateristul trupei The Rolling Stones, s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani.

La începutul lunii august fusese anunţat că muzicianul nu va participa la turneul american al formaţiei, programat pentru toamna aceasta, pentru că se recupera în urma unei proceduri medicale despre care nu au fost date detalii.

The Rolling Stones - Ronnie Wood, Charlie Watts, Mick Jagger şi Keith Richards

Charles Robert Watts a crescut înconjurat de muzică şi în tinereţe era pasionat de sound-ul unora ca Jelly Roll Morton şi Charlie Parker. A început să cânte la tobe în timpul liceului, căruia i-au urmat cursuri de design grafic.

Atras de jazz, impunător pe scena emergentă londoneză, după cum îşi aminteşte Keith Richards în autobiografia „Life”, Watts a fost - cu greu - cooptat în The Rolling Stones, în 1963. Discret şi elegant, considerat unul dintre cei mai buni toboşari din toate timpurile, el a apărut pe toate albumele trupei lansate începând cu acel an.

Actorul american Ed Asner, cunoscut pentru rolurile din „The Mary Tyler Moore Show”, „Lou Grant” şi „Grace & Frankie”, de şapte ori premiat cu Emmy, a murit la vârsta de 91 de ani.

Compozitorul elen Mikis Theodorakis, cunoscut pentru coloanele sonore „Zorba Grecul” şi „Serpico”, a murit la vârsta de 96 de ani. Theodorakis a fost esenţial în creşterea gradului de conştientizare la nivel global asupra situaţiei Greciei în timpul dictaturii militare, 1967 - 1974.

Lucrările lui au fost bazate, în mare parte, pe lucrări poetice greceşti. El a compus cele mai cunoscute piese greceşti la nivel internaţional, inclusiv dansul din „Zorba Grecul”, film lansat în 1964, cu Anthony Quinn în rol principal.

Actorul francez Jean-Paul Belmondo, emblematic pentru Noul Val al cinematografiei franceze, a murit la vârsta de 88 de ani.

A colaborat cu regizori precum Jean-Luc Godard şi Phillippe de Broca, a devenit celebru în cu filmul „Cu sufletul la gură/ A bout de souffle”, de Jean-Luc Godard, din 1960.

Sinonim al expresiei „French cool”, este cunoscut şi pentru rolurile din filmele franceze cu gangsteri, precum „Classe tous risques” (1960), de Claude Sautet, şi „Borsalino” (1970), de Jacques Deray.

Printre titlurile sonore din filmografia starului francez, care alegea de multe ori să interpreteze el însuşi scene care ar fi presupus dublajul unui cascador, se află pelicule precum „Panică în oraş/ Peur sur la ville” (1975), de Henri Verneuil, şi două filme regizate de celebrul Claude Lelouch - romanţa în stil hollywoodian „Un bărbat care îmi place/ Un homme qui me plaît” (1969) şi drama „Viaţa unui copil răsfăţat/ Itinéraire d'un enfant gâté” (1988).

De două ori nominalizat la BAFTA, pentru rolurile din „Léon Morin, prêtre” (1961) şi „Pierrot le Fou” (1965), Belmondo a fost recompensat cu César în 1989, pentru interpretarea din „Itinéraire d'un enfant gâté”. Festivalul de Film de la Cannes i-a acordat un trofeu onorific Palme d'Or în 2011, iar Festivalul de Film de la Veneţia l-a recompensat pentru întreaga carieră în 2016.

Ruthie Tompson, ilustrator legendar al Disney, a murit la vârsta de 111 ani. Şi-a început cariera la Walt Disney Studios ca artist în departamentul Ink & Paint şi a lucrat pentru The Walt Disney Company timp de patru decenii. Ea s-a retras în 1975, după ce a finalizat „The Rescuers” (1977).

James Michael Tyler, actor îndrăgit pentru interpretarea lui Gunther în serialul „Friends”, a murit la vârsta de 59 de ani din cauza unui cancer la prostată. Tyler a mai apărut în seriale precum „Sabrina the Teenage Witch”, „Scrubs” şi „Modern Music”.

Reputatul fotograf Mick Rock, care a imortalizat de-a lungul carierei staruri precum David Bowie, Queen, Lou Reed, The Stooges şi Sex Pistols, a murit la vârsta de 72 de ani.

Stephen Sondheim, legendă a comediei muzicale americane şi textier al „West Side Story'”, a murit la vârsta de 91 de ani.

A lucrat, între altele, pentru spectacolele „Sweeney Todd”, „Gypsy”, „Sunday in the Park with George” şi „A Little Night Music”. De-a lungul carierei, a câştigat opt premii Grammy, la fel de multe Tony, un Oscar şi un premiu Pulitzer.

Regizoarea şi scenarista italiană Lina Wertmüller, colaboratoare a lui Federico Fellini şi prima femeie nominalizată la Oscar pentru regie, a murit la vârsta de 93 de ani. Cunoscută pentru filme ca „The Seduction of Mimi” şi „Love and Anarchy”, Wertmüller a făcut istorie în 1976, când a devenit prima femeie nominalizată la Oscar pentru regie, cu „Seven Beauties”.

Scriitoarea şi jurnalista Joan Didion a murit din cauza complicaţiilor pe fondul bolii Parkinson cu care fusese diagnosticată. Cronicar tranşant al societăţii americane contemporane, Didion este cunoscută mai ales pentru volumele „Slouching Towards Bethlehem”, „The White Album" şi „The Year of Magical Thinking”, o descriere a durerii ce a urmat decesului soţului ei, John Gregory Dunne. Joan Didion a publicat cinci romane, zece cărţi de non-ficţiune şi o piesă de teatru. „The Year of Magical Thinking” a câştigat în 2005 National Book Award.

Regizorul canadian Jean-Marc Vallée, semnatar al unor producţii precum „Dallas Buyers Club”, „Wild”, „Big Little Lies” şi „Sharp Objects”, a murit la vârsta de 58 de ani.

Edward O. Wilson, naturalistul american supranumit „Darwin al zilelor noastre”, a murit la vârsta de 92 de ani. Alături de naturalistul britanic David Attenborough, Wilson - care a lucrat şapte decenii la Universitatea Harvard - a fost considerat unul dintre principalii experţi în ştiinţele naturii şi ale conservării.