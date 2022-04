Motivul pentru care India nu recunoaşte cele 4 milioane de decese cauzate de COVID-19, anunţate de OMS

Cifrele oficiale distribuite de autorităţile indiene indică 520.000 de decese cauzate de pandemie.

Conform informaţiilor apărute în The New York Times, New Delhi a stopat publicarea unui studiu OMS de aproximativ câteva luni, conform căruia cifra ar fi de opt ori mai mare.

Ministerul Sănătăţii din India afirmă că modelul matematic utilizat de OMS este „discutabil” şi „nedovedit statistic”. Conform instituţiei, India şi-a arătat îndoielile prin intermediul mai multor întâlniri oficiale.

„Nu am primit încă un răspuns satisfăcător din partea OMS”, a afirmat ministerul.

Cercetarea OMS este demonstrată de calcule similare publicate de Lancet, luna trecută şi de un alt studiu publicat de revista Science, care notează cel puţin 3,2 milioane de decese asociate COVID-19, în India.

India a avut peste 400.000 de infectări şi circa 4.000 de decese, într-o singură zi, în mai 2021.