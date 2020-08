Mişcarea conspiraţionistă pro-Trump QAnon, cu peste 4 milioane de adepţi pe Facebook, a ajuns şi în România

The Guardian a documentat peste 170 de grupuri, pagini şi conturi Facebook şi Instagram care cumulează peste 4.5 de milioane de susţinători ai mişcării. Gruparea a înflorit pe Facebook după ce Twitter a închis recent 7.000 de conturi ale adepţilor săi care preiau teorii ale conspiraţiei ce gravitează în jurul ideii de reţea pedofilă mondială - în care sunt antrenate vedete de la Hollywood, democraţi şi elitele financiare ale lumii.

QAnon preconizează un eveniment final numit „Furtuna” în care arestările în masă ale pedofililor vor prăbuşi ordinea socială, însă între timp soldaţi digitali, cercetători care descifrează mesajele unui anume „Q” (un oficial guvernamental cu acces la informaţii clasificate), postate sub formă de indicii, sunt cei care asigură că o „Mare Trezire” a populaţiei ignorante are loc şi de aceea pun în lumină ştiri şi evenimente ce reflectă ce se întâmplă în culise.

O teorie intens vehiculată este că elitele globale torturează copii astfel încât să elibereze în sânge adrenocrom, un hormon, considerat un elixir al longevităţii şi tinereţii pe care elitele şi-l injectează. Scriitori precum Aldous Huxley l-au considerat un drog, o substanţă psihotropă.

Membri ai partidului Republican american s-au declarat public adepţi ai mişcării şi la marşurile de campanie ale lui Trump au fost fotografiaţi adepţi cu tricouri şi pancarte cu „Q” -un utilizator anonim pe forumurile internetului ascuns, considerat un oficial guvernamental american şi sursa informaţiilor clasificate despre războiul de culise dintre Trump şi pedofilii lumii.

FBI-ul a numit mişcarea o potenţială ameninţare de terorism domestic, după ce adepţi au mers înarmaţi la presupusele sedii ale reţelei de pedofili.

Gruparea pornită în 2017 a crescut de la peste 3 milioane de membri,la sfârşitul lui iunie anul acesta, la peste 4 milioane la începutul lunii august. Cele mai mari comunităţi pe Facebook au peste 200.000 de membri.

73 de noi grupuri au fost create în luna mai sau mai târziu, mişcarea câştigând adepţi în 15 state: Regatul Unit, Irlanda de Nord, Canada, Australia, Mexic, Brazilia, Germania, Polonia, Olanda, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Serbia şi Slovenia, dar şi România.

Un angajat Facebook a oferit detaliile unei investigaţii interne a Facebook dezvăluind proporţiile acestor comunităţi - care nu a fost făcute publice, întrucât o mare parte din aceste grupuri sunt private.

Săptămâna trecută Facebook a eliminat 35 de conturi Facebook, trei pagini şi 88 de conturi de Instagram din România care promovau QAnon. Este vorba de o fermă de troli în care presupuşi utilizatori afro-americani promovau mesaje pro-Trump sub nume precum „Ne iubim preşedintele” şi „Oamenii de culoare votează cu Trump”. În spatele conturilor false a fost descoperit un anume David Adrian.

O pagină publică de Facebook intitulată „Q-anon România”, a cărei primă postare este din luna mai anul acesta, publică postări ale unui anume Chris Roll, care face parte din comunitatea Truth Pill Society (Societatea Pilula Adevărului).

„Suntem Un [Grup] International de Informare a Patriotilor si de Desteptare a "Zombilor" Manipulati de Mass-Media Tiraniala! Focusati in Special pe Documentare si Vide-ouri informationale legate DOAR de Evenimentele in Curs. Misiunea Noastra este de a Contribuii la Dezvaluirea Ordinei Oculto-Satanice care Conduce Omenirea de Mii de Ani !!~~!!

MANTRA acestui Grup:

"Nu Mai Pot Accepta Lucrurile Pe Care Nu Le Pot Schimba~!!... De Acum Schimb Lucrurile Pe Care Nu Le Mai Pot Accepta~!!" - Chris Roll

Membrilor: ..atata timp cat veti mentine calitatea postarilor (Documentare si Vide-ouri informationale legate DOAR de Evenimentele in Curs)...si nu deviati de la subiect...toate postarile v-or fii aprobate !!~~!! Tot odata - In partea dreapta a Paginii daca pe computer aveti: "POPULAR TOPICS IN POSTS" - Pe mobil aveti sus in pagina 'TOPICS" = Gasiti rapid materialele in functie de subiectele aferente”, se arată într-o postare din august.

Travis View, un cercetător al acestor grupuri a criticat platforma pentru faptul că nu ia măsuri împotriva mişcării QAnon - şi că aceasta înfloreşte astfel în special pe Facebook.

„Facebook a încurajat cel mai mult această comunitate extremistă motivată de teorii ale conspiraţiei. Nu s-a mulţumit doar să găzduiască propagandă QAnon, ci continuă să recomande utilizatorilor grupurile QAnon oferind astfel publicitate gratuită unei mişcări care a inspirat deja oamenii la acte de terorism, crimă şi complot pentru răpiri”, a spus View.

Brian Friedberg, cercetător avansat la Centrul Harvard Shorenstein a avertizat că Facebook tfrebuie să gestioneze situaţia cu mare grijă în contextul alegerilor prezidenţiale americane apropiate, având în vedere teoria mişcării că adevărul privind grupurile secrete de pedofili este suprimat de mass media liberală.

„Vrem să oprim QAnon pentru că subminează încrederea în instituţiile noastre. răspândeşte dezinformare medicală şi alimentează un extremism potenţial violent. În lipsa unei explicaţii cu privire la eliminarea unor conţinuturi QAnon, aceste convingeri nu vor fi descurajate în niciun fel”. Acesta propune „intervenţii factuale” din partea canalelor media conservatoare în care se presupune că susţinătorii conspiraţiei au o încredere mai puternică.