„Dragă domnule Preşedinte,

Haideţi să facem un acord bun. Nu vreţi să fiţi responsabil pentru măcelărirea a mii de oamenii, iar eu nu vreau să fiu responsabil pentru distrugerea economiei Turciei - şi sunt hotărât. V-am oferit deja un mic eşantion în legătură cu problema pastorului Brunson.

M-a străduit să vă rezolv anumite probleme. Nu dezamăgiţi lumea, puteţi ajunge la un acord minunat. Generalul Mazloum doreşte să negocieze cu dumneavoastră şi este de acord să facă nişte concesii pe care nu le-ar fi făcut în trecut. În mod confidenţial, includ o copie a scrisorii sale către mine, scrisoare pe care tocmai am primit-o.

Istoria vă va privi în mod favorabil dacă realizaţi acest lucru într-un mod corect şi uman. Şi vă va privi pentru totdeauna ca pe un diavol dacă lucrurile bune nu se întâmplă. Nu faceţi pe durul. Nu fiţi prost!

Vă dau un telefon mai târziu.

Cu sinceritate, Donald Trump“

Situaţia a degenerat atât de mult, încât s-a ajuns la avertismente care, de regulă, nu se dau în discuţii între preşedinţi, ci în filmele western, fix în scena după care urmează invitaţia la ieşit în faţa tavernei, la lupta finală bazată pe principiul „are dreptate cine trage mai repede“. Poate numai atunci să fie admisibile avertismentele profund insultătoare de tipul „nu face pe durul“ şi „nu fi prost“. Dar mai există un avertisment adresat lui Erdogan, acela de a nu fi „responsabil pentru măcelărirea a mii de oameni“. Iar asta vorbeşte în mod direct de perspectiva ca Erdogan să poată fi acuzat cel puţin de crime de război (în calitate de responsabil politic care a ordonat şi coordonat acţiunea armatei turce în nord-estul Siriei), dacă nu şi de genocid, purificare etnică şi crime împotriva umanităţii.

Asta se produce în deschiderea unei vizite pe care vicepreşedintele Pence şi Secretarul de Stat Pompeo o fac începând de azi la Ankara, încercând să-l convingă pe Erdogan să accepte să stopeze ofensiva militară, să-şi retragă trupele şi, cel mai important dintre toate, să fie de acord cu o încetare imediată a focului. Prezumabil, un proces de mediere prezidat chiar de Donald Trump personal.

Totul în contextul în care, urmând linia trasată de retragerea completă a forţelor americane din zonă, acum continuă în ritm rapid şi susţinut operaţiunea de retragere a tuturor trupelor Coaliţiei internaţionale de luptă împotriva terorismului, aşa cum confirmă col. Myle B. Caggins, purtătorul de cuvânt al Coaliţiei. Acum au plecat şi din Raqqa şi Tabqah, zone unde forţele aliate au dus odinioară lupte grele împotriva jihadiştilor, lăsând acum spaţiu liber pentru intrarea trupelor kurde şi siriene.

#Coalition forces continue a deliberate withdrawal from northeast #Syria . On Oct. 16, we vacated the Lafarge Cement Factory, Raqqa, and Tabqah. // تواصل قوات التحالف الإنسحاب المُخطّط له من شمال شرق سوريا. في 16 تشرين الأول ، قُمنا بإخلاء مصنع لافارج للأسمنت والرقة والطبقة

On Oct. 16, after all #Coalition personnel and essential tactical equipment departed, two Coalition F-15Es successfully conducted a pre-planned precision airstrike at the Lafarge Cement Factory to destroy an ammunition cache and reduce the facility’s military usefulness.