Kim Kardashian a finanţat o operaţiune de salvare a unui grup de fotbaliste din Afganistan

Potrivit sursei citate, cele 30 de jucătoare de fotbal, majoritatea de la echipa de tineret, însoţite de familiile lor au ajuns în Marea Britanie la bordul unui charter care a aterizat la Londra joi dimineaţă.

De asemenea, avionul la bordul căruia s-au aflat 130 de refugiaţi a fost plătit de Kim Kardashian.

Anunţul a fost făcut de Khalida Popal, cea care purtase banderola de căpitan al echipei naţionale şi cea care conduce operaţiunile de salvare a coechipierelor sale.

„Multe dintre aceste familii şi-au părăsit locuinţele când talibanii au preluat puterea. Casele lor au fost incendiate. Erau în mare pericol, de aceea trebuia să le evacuăm de acolo.

Mii de sportive din Afganistan au ales să fugă din ţară după venirea la putere a talibanilor în luna august. Noul regim interzice femeilor practicarea vreunui sport şi promovează îngrădirea drepturilor acestora.

Great mission accomplished team landed safely in UK 🇬🇧 🛬 Now, time to get as much support as possible to help them in their resettlement process. 130 people made it safe. Thanks to everyone 🙏💪✈️🛬 pic.twitter.com/y5zYWAbVdD