Jaf ca-n filme în Brazilia: 750 kilograme de aur au fost furate de bărbaţi deghizaţi în poliţişti

Hoţii au vizat un terminal al aeroportului şi se aflau în două autoturisme asemănătoare celor utilizate de Poliţia Federală braziliană, a informat agenţia de presă Agencia Brasil. Hoţii au purtat cagule, iar cel puţin unul dintre ei era înarmat cu o mitralieră.

Ei au luat ostatici doi angajaţi ai aeroportului, însă aceştia au fost eliberaţi după jaf.

Metalele preţioase urmau să fie transportate către Zurich şi New York. Nicio persoană nu a fost rănită în timpul jafului. Potrivit Poliţiei braziliene, cel mai probabil hoţii au avut informaţii din interior legate de operaţiunile aeroportului.

Autorităţile continuă să îi caute pe autorii jafului.

1. The police found three cars used in a major gold heist at the São Paulo International Airport yesterday. Early in the morning, nine people testified—some of them had been taken hostages by the gang. 720 kilos of gold (worth BRL 120m) were stolen. pic.twitter.com/S9kbEiOiw4