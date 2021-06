Israelul testează un laser aeropurtat capabil să doboare drone VIDEO

Acest nou sistem de laser, instalat la bordul unui mic avion civil şi testat „în ultima săptămână”, permite luarea în vizor a oricărui obiect zburător, printre care „drone, obuze, rachete, rachete balistice”, a precizat Yaniv Rotem, director al Departamentului de cercetare şi dezvoltare din cadrul Ministerului israelian al Apărării.

Laserul aeropurtat a reuşit să doboare mai multe drone la o altitudine de 900 de metri şi pe o rază de un kilometru, dar odată perfecţionat, el va putea intercepta ţine pe o rază de 20 de kilometri, a afirmat Yaniv Rotem în cursul unei videoconferinţe.

Această tehnologie, dezvoltată de Ministerul Apărării în colaborare cu societatea israeliană Elbit Systems, utilizează tehnici de detectare aeriană ale armatei, apoi propulsează un fascicul laser de 100 de kilowaţi în direcţia ţintei, a explicat Yaniv Rotem.

Potrivit oficialului israelian, un prototip operaţional urmează să fie produs în cel mult „trei - patru ani”.

Ministrul israelian al Apărării, Benny Gantz, a salutat anunţul, apreciind că este vorba de „un progres tehnologic”.

