Atac cu maşina în Israel: 14 răniţi, dintre care 12 militari

Organizaţia Magen David a anunţat că a îngrijit 14 persoane în zona Ierusalimului de Vest după un atentat.

”Un atac cu omaşină a fost comis la Ierusalim. Un militar a fost grav rănit şi a fost evacuat la un spital (...). Alţi 11 militari au fost de asemenea răniţi uşor”, a anunţat armata israeliană, evocând un ”atac terorist”.

Atentatul a fost realizat într-o zonă a Ierusalimului de Vest numită First Station, aflată lângă o fostă gară otomană, cunoscută pentru atracţiile vieţii de noapte cu multe restaurante şi baruri.

Zona a fost ocupată şi anexată de israelieni şi se află în apropierea cartierelor locuite de palestinieni. Cei care au săvârşit atentatul au intrat cu maşina în mulţimea ce se afla pe bulevardul foarte populat.

At least 14 people wounded in a suspected car-ramming attack in central Jerusalem pic.twitter.com/B5xEdGMkVM