Iranul şi Rusia efectuează exerciţii militare comune în Oceanul Indian VIDEO

Teheranul a efectuat recent o serie de exerciţii militare.

Statele Unite studiază în prezent posibilitatea unei eventuale reveniri în cadrul Acordului de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian, după ce s-au retras din acord, în mai 2018, în timpul lui Donald Trump.

Rusia şi Iranul au organizat exerciţii navale similare împreună cu China, la Oceanul Indian, în decembrie 2019.

Marina indiană urmează să ia parte la exerciţiile din acest an, a anunţat comandantul Marinei iraniene, contraamiralul Hossein Khanzadi.

