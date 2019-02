Iranul lansează cu succes o rachetă de croazieră de la bordul unui submarin

”În a treia zi a (...) exerciţiilor, un submarin aparţinând Marinei iraniene, din clasa Ghadir, a lansat cu succes o rachetă de croazieră”, scrie Irna.



Alte submarine iraniene, de tip Tareq, şi noul submarin de tip Fateh (Cuceritorul), construit în ţară, au aceeaşi capacitate antinavă, precizează Irna, care citează un comunicat al armatei.



Aproximativ 100 de nave participă la manevre într-o regiune vastă, de la Strâmtoarea Ormuz la Oceanul Indian, potrivit presei iraniene.



Dezvoltarea programului rachetelor iraniene, mai ales a unor rachete balistice, îngrijorează Statele Unite şi ţări europene.



Teheranul afirmă că programul balistic iranian are scopuri pur defensive.



Gardienii Revoluţiei, armata de elită iraniană, au anunţat că au dejucat o tentativă a unor ”inamici” de sabotare a unor rachete iraniene pentru ca acestea ”să explodeze în zbor”, a anunţat duminică agenţia iraniană Fars, relatează AFP.



”Ei au încercat tot ce-au putut pentru a sabota o mică piesă pe care noi o importăm şi a face astfel încât rachetele noastre să nu-şi atingă ţinta şi să explodeze în zbor”, a declarat comandantul Diviziei aerospaţiale a Gardienirlor Revoluţiei, Amir Ali Hajizadeh, citat de fars.



”Însă ei n-au putut să facă nimic, pentru că am văzut această tentativă încă de la început şi am consolidat acest sector”, a adăugat el, acuzând ”inamici” ai Iranului de sabotaj, fără să numească vreo ţară.



Potrivit lui Hajizadeh, tentative de sabotaj similare au avut loc în trecut, vizând sectoarele nuclear şi petrolier.



Potrivit unor informaţii dezvăluite de ziarul american New York Times (NYT) în februarie, administraţia americană a lui Donald Trump a susţinut un program secret, menit să saboteze rachete iraniene.



Washingtonul încerca, potrivit cotidianului american, să ”strecoare piese şi material defecte în lanţul de aprovizionare a industriei aerospaţiale iraniene”, în cadrul unei campanii vizând să slăbească armata Teheranului.

