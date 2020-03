Iranul este acuzat că nu raportează dimensiunea exactă a epidemiei cu coronavirus. Imagini din satelit arată cum cresc cimitirele pentru victime

New York Times a publicat prima oară imaginile aratând extinderea unui cimitir din nordul oraşului Qom, fiind făcute deja săpături pe porţiuni mari.

Inclusiv cei din Qom cred că Ministerul Sănătăţii din Iran ascunde proporţiile epidemiei.

Pe 24 februarie, un oficial local din Qoml a declarat că, deşi Guvernul anunţase în mod oficial doar 12 decese provocate de coronavirus, în realitate numărul acestora ar fi depăşit 50.

Iraj Harirchi, adjunctul ministrului Sănătăţii a organizat o conferinţă de presă unde a respins categoric acuzaţiile,dar a doua zi a comunicat faptul că a fost el însuşi diagnosticat cu coronavirus.

Datele oficiale din ran arată că epidemia a făcut 426 de victime dintr-un total de peste 10.000 de persoane infectate.

Next with high resolution satellite imagery provided by 🛰️📸 @Maxar and expert analysis from one of their senior analysts we discovered that the excavation of a new section of the graveyard began as early as Feb. 21, and then rapidly expanded as the virus also spread.