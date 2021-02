Industria auto şi nu numai riscă o nouă criză din cauza deficitului global de cipuri. Cum s-a ajuns aici. SUA şi UE, prinse descoperite, iau măsuri

Restricţiile sanitare au determinat închiderea de uzine în China şi automat întârzieri de producţie. Iar în aceeaşi perioadă, cererea de cipuri electronice a explodat, odată cu producţia de noi console şi de laptop-uri. Cererea de laptop-uri a explodat odată ce angajaţii din birouri lucrează, chiar şi în prezent, mai peste tot în lume, de acasă. Apoi s-au instalat reţelele de telefonie 5G iar noi telefoane, adaptate acestei tehnologii au fost produse. Apoi, a urmat şi decizia Statelor Unite de a pune pe lista neagră, pe cel mai mare producător chinez de semiconductori, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Iar astfel, constructorii se văd nevoiţi să caute alternative.

Mai mulţi constructori – precum Toyota, Ford, Nissan şi Fiat Chrysler anunţă că şi-au redus producţia în ianuarie, pe fondul penuriei de componente electronice. Volkswagen anunţa în decembrie că lipsa de semiconductori ar putea determina reducerea producţiei cu până la 100.000 de maşini în Europa, America de Nord şi în China, în primul trimestru din 2021. Iar Ford s-a văzut nevoit să trimită în şomaj parţial 3.900 de salariaţi din Statele Unite. Renault şi-a revizuit planificările dar nu a redus până acum producţia. În primul trimestru din acest an, fabricantul german Audi ar putea să fie revoit să renunţe la producerea a 10.000 de vehicule. Fabricanţi de material electronic precum Yamaha şi Panasonic se confruntă cu aceeaşi penurie.

Specialiştii din sector cred că tensiunea ar putea dura până în 2022. Capacitatea de producţie este insuficientă comparativ cu cerinţa. Alte motive pe termen scurt pentru deficitul de chipuri includ stocurile de chipuri făcute de producătorul chinez de echipamente de telecomunicaţii Huawei înainte de mijlocul lunii septembrie, când furnizorii săi au trebuit să respecte sancţiunile americane. Această problemă a fost agravată de rivalii Huawei, precum Xiaomi, care încearcă să îşi crească cota de piaţă prin majorarea comenzilor pentru componente.

De asemenea, producătorii de electronice inclusiv Panasonic Corp şi Yamaha Corp, au avertizat şi ei că se confruntă cu un deficit de chipuri care încetineşte producţia de echipamente audio şi camere video, după ce în luna octombrie un incendiu a provocat pagube unei fabrici de cipuri deţinută de firma japoneză Asahi Kasei Microdevices Corp (AKM). Potrivit analiştilor, această creştere explozivă a cererii a făcut ca fabricile care produc cipuri de 8-inchi, care de obicei produc cipuri mai vechi şi mai puţin sofisticate, să fie supuse la presiuni. Grupul TSMC din Taiwan domină piaţa pentru producţia de cipuri pe bază de contract, urmat de Samsung şi firme precum SMIC, GlobalFoundries şi UMC.

Pierderi de zeci de miliarde

Constructorul auto american General Motors Co. a prognozat că problemele în aprovizionarea cu cipuri îi vor diminua veniturile cu 1,5 până la 2 miliarde de dolari în acest an. La rândul său, rivalul Ford Motor Co. a estimat că producţia realizată în primul trimestru ar putea fi redusă cu până la 20% iar pe ansamblul acestui an profitul operaţional va fi redus cu unu până la 2,5 miliarde de dolari.

Prognozele referitoare la pagubele provocate întregului sector auto sunt sumbre. Firma de consultanţă AlixPartners susţine că problemele în aprovizionarea cu cipuri ar putea să reducă vânzările constructorilor de automobile cu 61 de miliarde de dolari în acest an. La rândul său, firma IHS Markit se aşteaptă ca producţia a aproximativ un milion de vehicule să sufere întârzieri în primul trimestru al acestui an. Grupul Renault, proprietarul Dacia, a raportat vineri pierderi record de opt milliarde de euro într-un an 2020 marcat de criza coronavirusului. Veniturile grupului Renault au scăzut cu 21,7%, până la 43,474 miliarde de dolari, în condiţiile în care numărul de autovehicule vândute a scăzut cu 21,3% până la 2,95 milioane unităţi.

Biden ia măsuri

Preşedintele american Joe Biden a decis să atace problema penuriilor de bunuri „esenţiale“' care afectează industriile cruciale ale SUA, începând cu sectorul auto în suferinţă din cauza crizei mondiale de semiconductori, relatează AFP. Casa Albă a anunţat semnarea, miercuri, a unui decret menit să impună verificarea lanţurilor de aprovizionare a bunurilor considerate „esenţiale“, plecând de la semiconductori, aceste componente esenţiale pentru fabricarea maşinilor sau a telefoanelor mobile, şi terminând cu produsele farmaceutice. De asemenea, sunt vizate mineralele critice precum metalele esenţiale pentru tehnologii de vârf utilizate în smartphone-uri sau în ecranele plasmă.

Pe de altă parte, războiul dintre Statele Unite şi China ar putea, paradoxal, să determine accelerarea găsirii şi dezvoltării de noi electronice alternative. Înainte să plece de la Casa Albă, Donald Trump, cerea ca uzinele de semiconductori să revină acasă. Două proiecte legislative au fost prezentate, în vara lui 2020, prin care se doreşte ca Statele Unite să deţină o mai mare parte din producţia mondială de cipuri electronice, prin noi ajutoare guvernamentale în valoare de 25 de miliarde de dolari. În prezent, SUA deţine 12 % din piaţa mondială de producţie. TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a anunţat imediat că vrea să construiască o uzină în valoare de 12 miliarde de dolari, în Arizona. La rândul său, China a deblocat în septembrie 2020, aproape 90 de miliarde de euro pentru a susţine peste 100 de noi proiecte de dezvoltare industrială în sector.

Europa analizează construcţia unei fabrici de semiconductori

Uniunea Europeană analizează posibilitatea construcţiei unei facilităţi avansate de producţie a semiconductorilor în Europa, în încercarea de a-şi reduce dependenţa faţă de SUA şi Asia, transmite Bloomberg. Potrivit unor surse din apropierea acestui proiect, UE analizează modalităţile prin care să poată produce semiconductori utilizând tehnologia de 10 nanometri şi, eventual, să ajungă şi la cipuri de 2 nanometeri. Obiectivul proiectului este reducerea dependenţei faţă de ţări precum Taiwan pentru cipuri care sunt folosite de o serie de industrii incluzând sistemele de telefonie mobilă 5G, automobile conectate, computere ultraperformante şi multe altele.

Odată un hub pentru producţia de semiconductori, în ultimii 20 de ani Europa şi-a redus operaţiunile de producţie iar firmele care se ocupă cu designul de cipuri, precum NXP Semiconductors NV şi Infineon Technologies AG, preferă să transfere activităţile de producţie unor giganţi asiatici precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. „Fără capacităţi europene autonome de producţie microelectronică, nu va exista o suveranitate digitală europeană“, a spus atunci Thierry Breton, adăugând că în prezent Europa este responsabilă pentru mai puţin de 10% din producţia mondială de procesoare şi alte componente microelectronice. Pentru a atinge aceste obiective, Executivul comunitar a anunţat că va lansa o alianţă europeană cu privire la componente microelectronice, care cel mai probabil va include mari producători europeni de cipuri şi posibil constructori de automobile şi companii de telecomunicaţii. Alianţa ar urma să fie dezvăluită în mod oficial la finele primului trimestru al acestui an.

Germania, Franţa şi alte 17 state membre UE au convenit să îşi unească forţele şi să investească în tehnologii pentru procesoare şi semiconductori, componente cheie pentru dispozitive le conectate la internet şi procesarea datelor, în încercarea de a ajunge din urmă SUA şi Asia.În prezent, ponderea Europei din piaţa globală de semiconductori, evaluată la 440 miliarde de euro, este de aproximativ 10%, iar UE se bazează pe cipurile produse peste hotare. Germania şi Franţa au demarat proiecte similare şi în alte sectoare precum celulele pentru bateriile electrice, cloud computing şi inteligenţa artificială, în ideea dea face Europa mai puţin dependentă de producătorii şi giganţii tehnologici din SUA şi China.

Ford Craiova opreşte producţia

Ford Craiova suspendă producţia de vehicule şi motoare pentru opt zile, începând cu data de 26 februarie, ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ford România, Ana Maria Timiş, planul actual al companiei este ca producţia să fie reluată pe 10 martie. La începutul lunii, Renault a suspendat pentru câteva zile producţia de automobile la mai multe uzine, înclusiv la cea din România din cauza deficitului mondial de semiconductori.

Asigurarea unui număr suficient de cipuri este „o luptă zilnică“, a spus directorul general de la Renault SA, Luca de Meo.Constructorul francez se aşteaptă ca problemele de aprovizionare cu semiconductori să atingă punctul de vârf în al doilea trimestru al acestui an, astfel că producţia realizată de Renault în acest an ar putea fi amputată cu 100.000 de unităţi.