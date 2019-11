Incendiu devastator în Australia. Un pompier voluntar a declanşat dezastrul

Piromanul a fost arestat marţi, după ce a provocat un incendiu în apropierea râului Bega din provincia New South Wales, pe care apoi s-a întors să-l stingă.

Pompierii din New South Wales ai transmis că instituţia are "toleranţă zero" faţă de persoanele care se fac vinovate de incendieri premeditate, tânărul find arestat apoi eliberat pe cauţiune.

"Membrii noştri sunt pe bună dreptate supăraţi că presupusele acţiuni ale unei persoane pot distruge reputaţia şi munca asiduă a multora", a declarat Shane Fitzsimmons, un oficial din cadrul serviciului rural de pompieri.

"Faptele de incendiere premeditată sunt extrem de periculoase în orice moment al anului, cu atât mai mult în condiţiile temperaturilor ridicate pe care le-am experimentat recent", a declarat un alt oficial australian.

Temperaturile ridicate au fost considerate drept cauză a incendiilor din ultimul timp dar se pare că şi factorul uman joacă un rol important.