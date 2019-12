Incendiile din Australia: băiat de 12 ani a scăpat fugind cu maşina fratelui său

Luke Sturrock era singur acasă în oraşul Mogumber, nordul Perthului, când a izbucnit un incendiu violent de vegetaţie care ameninţa oraşul. Tatăl şi fratele lui i-au spus să fugă într-un anumit loc pe care îl stabiliseră ca reper, dacă focul ajungea prea aproape de casă.

Focul s-a extins rapid, aşa că Luke şi-a luat câinele şi a folosit maşina fratelui său ca să scape.

Tatăl lui Luke, Ivan Sturrock, a declarat că l-a învăţat să conducă de când avea şapte ani, tocmai ca să se descurce în asemenea situaţii.

Pompierii care se luptau cu incendiul l-au găsit pe băiat la volanul maşinii o oră mai târziu şi l-au dus într-o zonă sigură, unde îl aştepta tatăl său.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM