Greta Thunberg, mesaj ironic pentru Trump la încheierea mandatului: „Pare un bătrân foarte fericit care priveşte cu nerăbdare spre un viitor strălucitor”

„Pare un bătrân foarte fericit care priveşte cu nerăbdare spre un viitor strălucitor şi minunat. O imagine foarte frumoasă!”, scrie Greta adăugând o fotografie cu Trump în timp ce se urca pentru ultima oară în elicopterul Marine One.

Grea Thunberg, 18 ani, parafrazează astfel un tweet postat de Donald Trump în 2019 în semn de dezaprobare a discursului pe care adolescenta suedeză l-a susţinut la un summit ONU pe tema schimbărilor climatice. Activista i-a acuzat atunci pe liderii lumii că i-au „furat visurile şi copilăria”. „Pare o tânără fată foarte fericită care priveşte cu nerăbdare spre un viitor strălucitor şi minunat. O imagine foarte frumoasă!”, a comentat Trump după discursul lui Thunberg.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9