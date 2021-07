Explozie puternică la Teheran, într-un parc aflat lângă sediul radiodifuziunii de stat VIDEO

Explozia unui obiect neidentificat s-a produs în interiorul parcului Mellat.

Nu s-au raportat victime şi autorităţile încă nu ştiu dacă a fost un accident sau o explozie deliberată.

“A fost o singură explozie”, a declarat viceguvernatorul Hamidreza Goudarzi. Întrebat dacă a fost un atac terorist, el a spus că anchetatorii sunt la locul exploziei şi analizează detaliile legate de explozie.

Massive explosion in Tehran , in a building adjacent to National Television pic.twitter.com/CoQPgiAAx0