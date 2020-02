Erdogan i-a cerut lui Putin să lase Turcia să se descurce singură cu forţele guvernului sirian

Forţele guvernamentale, susţinute de aviaţia rusă, au demarat un asalt amplu pentru a captura provincia Idlib din nord-vestul Siriei, ultimul teritoriu controlat de rebelii susţinuţi de turci.

Avioanele de luptă siriene şi ruse au continuat sâmbătă atacurile asupra oraşului Saraqeb, a anunţat Observatorul Sirian, care monitorizează războiul.

În ultimele săptămâni, Turcia a fost mai aproape ca niciodată de o confruntare directă cu Rusia pe câmpul de luptă.

De la Istanbul, Erdogan a declarat că i-a spus lui Putin, într-o convorbire telefonică, să stea deoparte şi să lase Turcia „să facă ceea ce este necesar” cu guvernul sirian.

El a mai spus că Turcia nu intenţionează să părăsească Siria imediat. „Nu am mers acolo pentru că am fost invitaţi (de preşedintele sirian Bashar al-Assad). Am mers acolo pentru că am fost invitaţi de oamenii din Siria. Nu intenţionăm să plecăm până ce oamenii din Siria vor spune «în regulă, este gata»”, a adăugat Erdogan.

Rusia şi Turcia au avut trei runde de negocieri.

Ministrul rus de Externe a spus sâmbătă că cele două părţi au căzut de acord în discuţiile de săptămâna aceasta să reducă tensiunile terestre în regiunea Idlib în timp ce vor continua acţiunile militare.

După moartea soldaţilor într-un atac aerian al Guvernului sirian, Turcia a spus că va permite refugiaţilor să treacă graniţa spre Europa.

Recep Erdogan a mai afirmat sâmbătă că 18.000 de migranţi au trecut graniţa fără să le fie verificate documentele şi a adăugat că numărul lor va putea creşte astăzi la 25.000 - 30.000.

Poliţia greacă a intervenit deja, inclusiv cu gaze lacrimogene, pentru a împiedica mai mulţi migranţi să intre pe teritoriul ţării.

„Nu vom închide aceste uşi în perioada următoare şi asta va continua. De ce? Uniunea Europeană trebuie să îşi ţină promisiunile. Nu suntem nevoiţi să avem grijă de atât de mulţi refugiaţi, să îi hrănim”, a spus el.

Erdogan s-a plâns că fondurile transferate Turciei de UE pentru refugiaţi ajung prea greu şi a mai spus că i-a cerut cancelarului german Angela Merkel să trimită fondurile germane direct Guvernului turc.

Graniţele Turciei spre Europa erau închise migranţilor sub un acord negociat între UE şi Turcia după valul masiv de refugiaţi din 2015-2016, când peste 1 milion de oameni au trecut în Europa.