„În semn de respect şi totală transparenţă, vă anunţ cu 48 de ore în avans că vom invada teritoriul X deoarece, din punctul nostru de vedere, nu mai există o altă soluţie şi negocierile au eşuat definitiv.

Replicile dure şi indignate nu întârzie:

- Este inacceptabi! Vom cere imediat convocarea Consiliului de Securitate şi, dacă putem, dacă unii dintre colegi vor binevoi să nu se folosească de dreptul de veto, atunci vom adopta măsuri severe de retorsiune!

- Noi vom propune un pachet sever de sancţiuni şi economia ţării dvs se va prăbuşi!

- Vom cere tuturor ţărilor partenere să ni se alăture într-un mesaj sever de condamnare a acţiunilor dvs şi ne vom alătura şi noi sancţiunilor care vă vor izola pe scena internaţională!

Deloc impresionat, preşedintele aflat sub atac răspunde:

- Ah, despre sancţiuni severe vorbiţi? Atunci înţeleg că totul este în regulă, suntem de acord, vă mulţumesc, propun să ne întoarcem la agenda de lucru!" .

Se poate să fie doar o glumă, dar este cert că exprimă şi o parte a unui adevăr dureros: nimeni nu mai este impresionat de ameninţările cu sancţiuni în contextul în care, în acest moment, unora dintre şefii de stat obsedaţi de posibilitatea gloriei pierdute le apare ca fiind posibilă refacerea hărţilor prin folosirea forţei armate. Asta face Turcia în acest moment, bazându-se pe incapacitatea liderilor ţărilor influente pe plan internaţional de a lua o decizie comună cu relevanţă geo-strategică, Erdogan fiind perfect conştient că, în final, urmează să triumfe logica cinică născută din real politik. Iar turcii au învăţat lecţia asta pe propria piele. Iar acum ar putea să considere că a venit momentul revanşei istorice.

La sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, aliaţii decid să divizeze teritoriul Turciei şi, pentru prima oară, kurzii speră că vor avea un teritoriu independent. Într-adevăr, prin Tratul de la Sevres (semnat în 1920), este prevăzută crearea noului stat pe un teritoriu care corespundea a ceea ce atunci era zona cu populaţia kurdă compactă în estul Turciei. Imediat după semnarea tratatului, armata britanică intră în Mosul pentru a sprijini crearea unui stat arab sub conducerea sa, conform zonelor de influenţă decise în Tratatul Sykes-Picot. După ajungerea la putere a lui Mustafa Kemal, situaţia se schimbă după ce, printr-o acţiune militară rapidă, reuşeşte să recupereze de la ruşi regiunea Kars. În sud, obţine un nou tratat frontalier cu Siria (aflată atunci sub protectorat francez), frontierele finale fiind fixate prin Tratatul de la Lausanne (24 iulie 1923) care consfinţeşte includerea teritoriului Kurdistanului în Turcia. În 1926, Societatea Naţiunilor statuează punerea definitivă a regiunii Mosul sub mandat britanic.

Din acel moment începe marea revoltă a kurzilor care, în 1978, se concretizează într-o formulă insurecţională organizată sub conducerea PKK, Partidul muncitorilor din Kurdistan, organizaţie politică de inspiraţie marxist-leninistă şi care, de atunci şi până acum, este la originea a nenumărate atacuri împotriva instituţiilor reprezentative ale administratiei din Turcia, împotriva poliţiei şi armatei turce. Actualmente, problema care a provocat explozia este că, în zona de contact la frontiera turco-siriană, Ankara acuză prezenţa taberelor de antrenament şi unde-şi găsesc refugiul forţele kurde siriene (YPG, Unităţile kurde de pentru poporului) care acţionează sub comanda PKK (sura: Denis Corentin, Les Cles du Moyen Orient, 2014) .

Erdogan a promis, public, de zeci şi zeci de ori că va rezolva definitiv situaţia, combinând două tipuri de argumente, mizând pe logica umanitară şi pe cea a echilibrelor militare regionale. Şi a cerut un sprijin direct în primul rând din partea americanilor, cei care-i folosiseră pe kurzi mai întâi în Irak şi apoi în Siria ca element de linia întâi în lupta împotriva jihadiştilor din ISIS. Interesantă mişcare, mai ales că pe liderii kurzi începuse să-i ia spaima în momentul în care, în decembrie 2018, preşedintele Trump, spre stupoarea tuturor (începând cu propria sa ierarhie militară), a decis începerea plecării trupelor americane din zonă, declarând victoria totală asupra Califatului. Iată anunţul celebru:

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.