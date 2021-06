Egipt. O influenceriţă şi vedetă Tik Tok a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru trafic de fiinţe umane VIDEO

Influenceriţa egipteană Haneen Hossam în vârstă de 20 de ani a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru trafic de carne vie FOTO captură You Tube BBC

Haneen Hossam, 20 de ani, a fost arestată marţi de autorităţile egiptene la două zile după ce a fost condamnată în absenţă la 10 de închisoare cu executare. O altă tânără, colaboratoare a sa, Mawada al-Adhama, 23 de ani, şi trei bărbaţi acuzaţi că au contribuit la producerea clipurilor, au primit câte şase ani de închisoare.

Cele două femei au fost acuzate că exploatează fetele pe platformele video.

Anterior au mai primit o condamnare la doi ani de închisoare pentru „încălcarea valorilor familiei” din care au executat doar 10 luni după ce au făcut apel la sentinţă.

Hossam, studentă la Universitatea din Cairo, cu circa 900.000 de urmăritori pe Tik Tok, a fost arestată prima oară în aprilie 2020 după ce a postat un clip în care invita femei să se alăture unei alte platforme video, Likee, unde ar putea primi bani pentru clipurile postate.

Procurorii au inculpat-o atunci pentru „violarea principiilor şi valorilor familiale”. Adham, care a avut trei milioane de urmăritori pe Tik Tok şi are 1,4 milioane urmăritori pe Instagram, a fost acuzată luna următoare de aceeaşi infracţiune după ce a postat clipuri „indecente” mimând melodii şi dansând în haine la modă.

În luna iulie, o curte economică le-a condamnat pe cele două fete la doi ani de închisoare cu executare şi plata unei amenzi de câte 300.000 de lire egiptene(circa 19.000 de dolari americani).

Fetele au fost eliberate în februarie după ce au făcut apel. Ulterior, autorităţile egiptene au introdus acuzaţia de trafic de carne vie.

Potrivit site-ului de ştiri controlat de stat Ahramonline, procurorii le-au acuzat pe cele două de „folosire a fetelor în comportamente contrare principiilor şi valorilor societăţii egiptene în scopul dobândirii de foloase materiale”.

Site-ul Youm7 a relatat că acuzaţia se referă la un grup promovat de Hossam pe Likee şi clipuri urcate de Adham pe Instagram şi Tik Tok.

Duminică, o instanţă le-a găsit vinovate pe cele două fete şi le-a condamnat la închisoare. Hossam nu a fost prezentă la tribunal şi a primit sentinţa cea mai mare, 10 ani. Trei bărbaţi care le-au ajutat cu clipurile au primit câte şase ani.

Avocatul lui Hossam a spus că aceasta a primit o sentinţă mai severă pentru că nu a venit la tribunal, deşi „era dreptul ei legal să nu apară”.

„Vom cere reluarea procedurilor de caz întrucât există contradicţii între verdict şi meritele pe care s-a bazat decizia curţii. Sperăm la o sentinţă redusă sau chiar la achitare”, a declarat el pentru Reuters citat de BBC.

Hossam a fost şocată de verdict şi a făcut apel la preşedintele egiptean Abdul Fattah al-Sisi să o achite într-un video postat pe Instagram cu câteva ore înainte de arestare:

„10 ani! Nu am făcut nimic atât de imoral ca să merit asta. Am fost încarcerată zece luni şi nu am spus absolut nimic după liberare. De ce să mă închizi din nou?”, a implorat ea.

Reda Eldanbouki de la Centrul pentru Ghidare şi Conştientizare a drepturilor legale pentru femei, un ONG din Egipt, a apreciat că decizia este „dură şi exagerată” arătând o restrângere a drepturilor la libertate de opinie şi de expresie.