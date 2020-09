După modelul lui Putin, Erdogan şi-a făcut armată privată de mercenari pentru a reînvia gloria apusă a Imperiului Otoman şi pentru a se menţine la putere

Generalul Adnan Tanriverdi care deţine grupul militar privat Sadat are expertiză în toate artele întunecate ale războiului, de la sabotaj şi contra-insurgenţă până la asasinate

Sunt voci care spun că este cea mai puternică armat de mercenari din lume islamică şi este condusă de un fost general bine pregătit, având la dispoziţia sa mii de luptători sirieni. Apropiet al Recep Tayyip Erdogan, generalul Adnan Tanriverdi are expertiză în toate artele întunecate ale războiului, de la sabotaj şi contra-insurgenţă până la asasinate, scrie „The Telegraph“

Dar, ca şi în cazul multor mercenari, poate fi greu să separi omul de mit.Este el, aşa cum spun criticii, şeful armatei private a lui Erdogan, care conduce armate islamiste secrete în Libia şi Siria? Sau este, aşa cum susţine el însuşi, doar un respectabil patriot, denigrat de duşmanii preşedintelui?

“Nu am trimis niciun mercenar sau alt personal în Siria sau Libia”, a insistat el către The Telegraph săptămâna trecută, după ce a fost acuzat de guvernul SUA că a trimis mii de luptători sirieni în Libia. “Aş dori să subliniez din nou că firma noastră nu este o organizaţie mercenară. Nu are nicio legătură cu organizaţii sau grupări teroriste”.

Generalii de la Comandamentul Africa al Pentagonului au însă o cu totul altă părere. Într-un raport adresat guvernului SUA la începutul acestei luni, ei au spus că armata privată Sadat operează în jur de 5.000 de mercenari sirieni - inclusiv „extremişti cu legături teroriste anterioare” - în Libia. Armele angajate ar fi luptat pentru Guvernul Acordului Naţional (GNA), partea pe care Ankara a sprijinit-o în războiul civil din Libia.

Raportul a spus că mercenarii, presupuşi plătiţi şi îndrumaţi de câteva zeci de instructori Sadat, au ajutat GNA să recupereze teritoriul de la Khalifa Heftar, puternicul om din epoca Gaddafi susţinut de rivalii Turciei, Emiratele Arabe Unite şi Egipt. Dar a susţinut că mulţi dintre luptători au fugit şi ei. “Au existat rapoarte din ce în ce mai numeroase despre furturi, agresiuni sexuale şi conduite necorespunzătoare din partea acestor mercenari, ceea ce este probabil să degradeze şi mai mult situaţia de securitate”, se precizează în raportul Pentagonului. Acuzaţiile SUA alimentează misterul creat în jurul grupului Sadat din Turcia, despre care adversarii lui Erdogan spun că acţionează ca o armată prezidenţială privată.

Mână de ajutor în timpul puciului din 2016

Tanriverdi se număra într-un grup de ofiţeri care ar fi fost forţaţi să iasă din armată la sfârşitul anilor 1990, deoarece împărtăşeau tendinţele islamiste ale lui Erdogan, mai notează publicaţia britanică.

Fostul general a înfiinţat Sadat Group împreună cu alţi foşti colegi în 2012, deşi, spre deosebire de majoritatea soldaţilor plătiţi, care lucrează pur şi simplu pentru cel care oferă cel mai mult, el are o ideologie: să instruiască armatele naţiunii musulmane până la punctul în care acestea să nu ai aibă nevoie de sprijinul occidental.

Sau, aşa cum spune site-ul grupării, unde sunt videoclipuri spectaculoase cu forţelor sale de elită în timpul antrenamentelor: „Scopul Sadat este de a ajuta Lumea Islamică să ocupe locul pe care îl merită printre Super Puteri”. Sadat, susţine că firma sa funcţionează ca orice alta de acest gen, oferind guvernelor instruire pentru soldaţi şi contra-insurgenţă.

Cu toate acestea, la fel ca mercenarii de la Wagner Group, utilizaţi de Putin, activităţile Sadat sale sunt acoperite în secret, Tanriverdi refuzând să spună public în ce ţări a derulat operaţiuni. Acest lucru nu i-a oprit pe politicienii de opoziţiei din Turcia să vadă mâna lui Sadat în tot felul de acţiuni.

Pe lângă presupusul antrenament al luptătorilor islamişti din Siria şi Libia, grupul este acuzat că i-a acordat preşedintelui ajutor pentru înfrângerea tentativei de lovitură de stat militară împotriva sa în 2016.

Ofiţerii Sadat ar fi fost implicaţi în luptele de stradă care au avut loc la Istanbul pe măsură ce lovitura de stat a fost înăbuşită.

Aceste suspiciuni au rezultat parţial din faptul că, la scurt timp după lovitura de stat, Erdogan l-a făcut pe Tanriverdi consilierul său militar. El a demisionat la începutul acestui an, după un discurs controversat în care a spus că Sadat pregăteşte calea întoarcerii lui Mahdi, o figură mesianică în Islam, noteză „The Telegraph“.

În urmă cu doi ani, Meral Akşener, fost ministru turc de Interne şi politician laic de opoziţie, a susţinut că Sadat a condus, de asemenea, tabere de instruire pentru miliţii pro-guvernamentale lângă coasta Mării Negre a Turciei. Misiunea lor, susţinea ea, era să provoace probleme dacă alegerile nu favorizau partidul AKP al preşedintelui Erdogan. Tanriverdi a negat astfel de afirmaţii, susţinând că firma sa are mai puţin de o duzină de consilieri, dintre care niciunul nu a fost vreodată implicat în luptă directă.

Subiectul armatei private vin în timp ce preşedintele Recep Erdogan încearcă să extindă influenţa militară a Turciei în străinătate, restabilindu-i gloria din epoca otomană, când era cea mai importantă putere a lumii islamice. În prezent, liderul de la Ankara se află într-o confruntare cu liderii europeni în legătură cu decizia sa de a relua explorarea gazelor naturale în apele contestate din jurul Greciei şi Ciprului, din Mediterana de Este pe care Turcia o consideră curtea din spate.