După erupţia vulcanului şi tsunamiul devastator, un cutremur cu magnitudinea 6,2 a lovit insula Tonga

Cutremurul a avut loc la ora 6.40 GMT (8.40, ora României), la o adâncime de 14,5 kilometri, la aproximativ 219 kilometri nord-vest de oraşul Pangai, situat pe Insula Lifuka.

Nicio pagubă nu s-a semnalat iniţial, iar cutremurul pare că nu a fost resimţit în Insulele Tonga sau în Insulele Fiji vecine, potrivit Digi24.

