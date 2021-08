Drama prin care a trecut un afgan după ce a ajutat armata britanică: „Mi-au bătut şi drogat soţia. Mi-au ucis copilul”

Ziaullah Omer a ajutat, din 2009 până în 2010, armata britanică la traducerea comunicaţiilor radio talibane în provincia Helmand.

Acesta a mărturisit că este recunoscător că Marea Britanie l-a scos pe el şi familia lui din Afganistan.

„Au bătut-o pe soţia mea, au drogat-o. Au luat-o de la păr şi au târât-o până la poartă. În anul 2013, mi-au ucis fiul. În fiecare lună îmi schimbam casa. M-am dus la socrul meu şi m-au găsit şi acolo. Am scăpat de acolo, am mers într-un alt loc din Kabul şi m-au găsit şi acolo. Situaţia mea a fost foarte rea...Am luat o armă şi am împuşcat eu însumi talibani pentru a-i salva pe britanici.

Acum, cred că este rândul lor să mă ajute pe mine şi familia mea. Sunt foarte fericit că lucrez pentru forţele britanice. Sunt oameni minunaţi. Pot să continui să lucrez aici, cred. Copiii vor merge la şcoală, iar soţia mea va învăţa mai întâi engleza şi apoi va decide ce ar vrea să facă", a povestit afganul.

După ce a lucrat cu forţele britanice, Omer a servit ca pompier pe aeroportul din Kabul timp de şapte ani. De asemenea, a lucrat ca asistent administrativ şi ofiţer de legătură. Acum el şi familia lui au scăpat din Afganistan şi speră să continue să lucreze în Marea Britanie.