Drama unei adolescente care a crezut că a învins cancerul, dar a murit de cumplita boală, în Australia

Părinţii fetei au dezvăluit că durerile de spate pe care le-a suferit la vârsta de 13 ani au fost probabil un prim semn nedetectat al tumorii mortale.

Adolescenta din Perth a fost diagnosticată cu sarcomul lui Ewing, un formă rară de cancer care se formează în şi în jurul oaselor, la două săptămâni după ce a împlinit 16 ani, în 2018, când medicii au găsit o tumoare de mărimea unui plămân în piept.

În următorii doi ani, Sienna a avut patru coaste eliminate şi a suferit nenumărate runde de chimioterapie şi radioterapie, dar medicii au găsit pete îngrijorătoare şi pe coloana ei verterbală.

Apoi, când plămânul ei a început să se prăbuşească în duminica Paştelui din acest an, mai multe tumori au fost găsite în corpul fetei.

Sienna şi familia ei au primit apoi vestea sfâşietoare că fata de 18 ani mai are doar câteva săptămâni de trăit.

„Am încercat să o ducem acasă pentru a se putea simţi confortabil”, a declarat tatăl ei, Mark Martucci, pentru 7 News, adăugând că fiica sa a fost îngrijorată că nu va putea să-şi ia rămas bun de la câinele ei, Pablo.

Pe 19 aprilie, fundaţia Make-A-Wish i-a cumpărat o plimbare cu un Range Rover, care era maşina ei preferată, şi o geantă Louis Vuitton cu iniţialele ei. Pe 21 aprilie, ea a murit acasă, alături de părinţii şi fraţii ei.

Părinţii fetei cred că tânăra diagnosticată în anul 2019 cu cancer, ar fi suferit de boală cu cel puţin 3 ani înainte de a i se pune diagnosticul.

În ciuda morţii sale, la mai puţin de trei săptămâni, familia ei a declarat că tânăra şi-a trăit viaţa din plin.

A absolvit liceul în 2020, a avut permis de conducere şi a păstrat un loc de muncă ocazional atunci când a fost suficient de sănătoasă pentru a face acest lucru.

Dl Martucci a spus că fiica sa „uimitoare" i-a inspirat probabil pe alţii să profite la maximum de viaţă, deoarece a făcut întotdeauna exact ceea ce a vrut să facă cu un „zâmbet mare pe faţă".

O campanie Go Fund Me a fost înfiinţată pentru a ajuta la plata serviciului funerar al Siennei, iar toate fondurile rămase vor fi donate organizaţiilor de cancer Sock it către Sarcoma şi Australia şi Noua Zeelandă Sarcoma Association.