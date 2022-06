Cutremur în Afganistan. Peste 900 de oameni au murit şi 600 au fost răniţi VIDEO

Cutremurul s-a produs la circa 44 de kilometri de oraşul situat în sud-est, Khost, în apropiere de graniţa cu Pakistanul, la o adâncime de 51 de km, conform Institutului Geologic al SUA.

Hibatullah Akhundzada, liderul taliban, a afirmat că sute de case au fost distruse şi că numărul morţilor ar putea creşte.

De asemenea, Sharafuddin Muslim, ministrul adjunct pentru gestionarea dezastrelor, a afirmat în cadrul unei conferinţe de presă că cel puţin 920 de persoane au murit şi alte 600 au fost rănite.

„În fiecare stradă pe care mergi, auzi oameni care jelesc moartea celor dragi. Casele sunt ruinate", a afirmat un jurnalist local din provincia Paktika, pentru BBC.

Potrivit unui jurnalist local, comunicarea în urma cutremurului este dificilă din pricina deteriorării turnurilor de telefonie mobilă, iar numărul morţilor ar putea creşte.

„Mulţi oameni nu ştiu nimic despre rudelor lor, deoarece telefoanele lor nu funcţionează”, a declarat jurnalistul pentru BBC. „Fratele meu şi familia lui au murit şi am aflat asta după multe ore. Multe sate au fost distruse”, a mai adăugat acesta.

Oficialii talibani au solicitat agenţiilor de ajutor să se grăbească în zonele afectate din estul ţării. Anii de conflicte au făcut dificilă îmbunătăţirea protecţiei ţării împotriva cutremurelor şi a altor dezastre naturale, în ciuda eforturilor agenţiilor de ajutor de a consolida unele clădiri de-a lungul anilor.

Înainte de venirea la conducere a talibanilor, serviciile de urgenţă din Afganistan au fost extinse pentru a face faţă dezastrelor naturale.

Un medic din provincia Paktika, a afirmat pentru BBC că printre victime se numără şi medici.

„Nu am avut destui oameni şi facilităţi înainte de cutremur, iar acum cutremurul a distrus puţinul pe care l-am avut", a declarat acesta. „Nu ştiu câţi dintre colegii noştri sunt încă în viaţă".

#BREAKING: At least 280 people have been killed and more than 250 others injured in a result of an #earthquake in Paktika and Khost provinces on Tuesday night.

Local officials told pajhwok and gov run news agency BNA reported.#Afghanistan pic.twitter.com/htCcDTQKcu